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会计师公会建议港股手数选项缩减至4个 促制订计划处理细价股

股市
更新时间：20:34 2026-07-06 HKT
发布时间：20:34 2026-07-06 HKT

港交所近日已公布优化香港证券市场每手买卖单位框架的咨询总结，香港会计师公会回应指，是次改革在降低市场复杂性及提升整体营运效率方面，迈出了具建设性的一步，并敦促港交所在现优化基础之上，于未来的提升措施中考虑其提出的其余建议，包括进一步将每手买卖单位选项缩减至四个和考虑推出计划，以应对市 场上「细价股」的情况。 

措施有助降低市场复杂性及提升整体营运效率

香港会计师公会会长罗卓坚表示，简化后的每手买卖单位框架,将为香港的股票市场带来清晰且切实的利益，如透过降低入场门槛及减少交易障碍，将会提升香港证券市场的包容性，让更广泛的投资者得以参与；及标准化及简化的市场安排，对于维持香港的竞争优势至关重要，期待未来持续推动市场优化及金融基建创新，进一步提升市场流动性。 

公会：冀进一步缩减每手买卖单位选项至四个

罗卓坚续指，公会乐见港交所于咨询文件中所提出多项建议，包括公会所支持的降低每手价值下限以及规范化每手买卖单位等，已被纳入最终落实之框架。在此基础之上，公会敦促港交所于未来的提升措施中考虑其提出的其余建议，包括进一步将每手买卖单位选项缩减至四个（即 1、100、2,000 及 10,000 股），特别是引入「每手一股」的安排，以使香港与国际惯例接轨， 并降低零售投资者的入场门槛，促进所有上市证券的流动性。同时鉴于目前市场上有56%的股票交易价格介乎 0.01 元至 1 元之间，公会亦建议港交所考虑制订相关计划，以应对市 场上「细价股」的情况。 

展望未来，该公会表示，将继续致力于推动香港市场发展，并积极参与涵盖金融市场、税务制度及公共政策等范畴的公众咨询。

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