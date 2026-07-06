Nvidia旗下Kyber机架遇挫折 恐推迟至2028年量产 PCB概念股集体暴跌

半导体产业研究机构SemiAnalysis最新报告指出，英伟达（Nvidia）旗下新一代机架架构Kyber NVL144遭遇重大挫折，量产时间恐推迟逾12个月至2028年。此消息一出，PCB概念股集体暴跌，其中芯碁微装（9630）收市跌近14%、建滔积层板（1888）急跌逾12%，胜宏科技（2476）亦跌逾8%。有分析认为，Kyber架构延期直接冲击了高阶高速覆铜板与超高层PCB的短期需求预期。

PCB制造流程遇困难

综合媒体报道，Kyber为一款伺服器机柜，将144个Nvidia最强大晶片整合到一个单元中，使其可像巨型电脑一样协同工作。对于产品延迟原因，SemiAnalysis则将其归结为「PCB中介板的制造流程仍面临重大挑战」。

所谓PCB中介板（Midplane PCB），是一种特殊多层印刷电路板，广泛应用于高阶AI伺服器、大型电脑及通讯设备，扮演系统内部「核心互联枢纽」角色。

在Nvidia设计构想中，PCB中介板用于实现计算托盘与交换托盘之间的90度垂直直连，旨在消除传统线缆以提升算力整合密度。然而，该中介板初始方案采用多达78层的超高层设计，并混合使用M9级覆铜板、石英布与PTFE等极端材料，线宽线距要求≤25μm，大幅提升材料规格与PCB加工难度，无法满足大规模量产需求。

已撤回NVL72x2方案

面对中介板制造僵局，Nvidia已对后续产品线进行重大战略调整。原定作为备用方案、将两个Oberon机架背靠背配置的NVL72x2架构，因云端服务商（CSP）普遍认为设计笨拙且运维成本高昂，已宣告取消。

此外，搭载4颗计算晶片的Rubin Ultra专案也已取消，仅保留尺寸较小的2晶片版本，实际效能较原计划缩水近半；而透过CPO（共封装光学）连接的NVL576架构，亦因技术挑战面临延期或仅能小批量交付。