大股东增持股份又多一只｜唐牛午市攻略

世界杯赛事精彩，港人爱队英格兰打少一个下，险胜东道主墨西哥3:2，晋身八强，将会对住头场淘汰巴西的挪威。有睇开英超的球迷都知道，英格兰同挪威有唔少球会队友变成对头人，话题十足。

信资金轮动 再试腾讯

港股方面，恒指半日升192点，重上23500水平，资金switching情况明显，ATM强势回归，半日升幅介乎2%至4%，早前热炒股如芯片、AI大模型等则继续回吐。如果信资金轮动继续，不妨再向腾讯（700）埋手，ATM计图表最靓，腾讯牛67282，收回价410元，实际杠杆10倍。

个股方面，近期大股东增持股份表现特佳，继本栏爱股之一五谷磨房（1837）破顶后，沉寂一轮的美图公司（1357）亦因大股东增持，半日弹高半成。如果信呢条formula的话，不妨留意完美医疗（1830）。公司中午刚出通告，主席欧阳江以现金1.09亿元增持股份，持股由45.12%增至53.08%，集团半日收报1.22元，跌1.6%。

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