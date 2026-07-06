大股东增持股份又多一只｜唐牛午市攻略
更新时间：12:41 2026-07-06 HKT
发布时间：12:41 2026-07-06 HKT
发布时间：12:41 2026-07-06 HKT
世界杯赛事精彩，港人爱队英格兰打少一个下，险胜东道主墨西哥3:2，晋身八强，将会对住头场淘汰巴西的挪威。有睇开英超的球迷都知道，英格兰同挪威有唔少球会队友变成对头人，话题十足。
信资金轮动 再试腾讯
港股方面，恒指半日升192点，重上23500水平，资金switching情况明显，ATM强势回归，半日升幅介乎2%至4%，早前热炒股如芯片、AI大模型等则继续回吐。如果信资金轮动继续，不妨再向腾讯（700）埋手，ATM计图表最靓，腾讯牛67282，收回价410元，实际杠杆10倍。
个股方面，近期大股东增持股份表现特佳，继本栏爱股之一五谷磨房（1837）破顶后，沉寂一轮的美图公司（1357）亦因大股东增持，半日弹高半成。如果信呢条formula的话，不妨留意完美医疗（1830）。公司中午刚出通告，主席欧阳江以现金1.09亿元增持股份，持股由45.12%增至53.08%，集团半日收报1.22元，跌1.6%。
fb︰https://www.fb.com/tongcow88
IG︰https://instagram.com/tongcow_88
YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ
Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88
最Hit
最不懂的事！香港厕所这一设计令内地客大呼「理解不能」网民反指：建议全国推广
2026-07-05 10:01 HKT
都会大学「长者学苑」招生！7.15截止报名 $50起旁听中/英文/IT课程 毋须交功课及考试
2026-07-04 15:30 HKT