远东发展7.5亿沽油麻地学生宿舍予京东 料录逾4.2亿收益

远东发展（035）今早（6日）发公告表示，上周五（3日）与京东（9618）旗下JD Fabulous订立买卖协议，计划以初步价格7.5亿元出售持有物业的捷彩公司全部已发行股份。消息传出后，远东股价曾升1.43%，报0.71元；京东则暂升约1%，报105.3元。

料下半年完成全面改建

该物业为油麻地学生宿舍，前身为海景丝丽酒店，一直将客房转换为学生宿舍单位。交易完成后，物业将进行全面改建，以作为学生宿舍营运，预期将于今年下半年完成。

根据将于完成时订立的管理协议，管理人（亦为公司的间接全资附属公司）应于完成后继续作为管理人，管理及营运该物业作为学生宿舍，为期3年，并于3年期内每年向目标公司支付保证收入4,500万元。

部份偿还现有银行贷款

公告显示，物业初步购买价为7.5亿元，较该物业于今年3月底经审核账面净值约2.66亿元，录得显著溢价约4.84亿元，预期于完成后录得出售收益约4.23亿元。当中6.3亿元用于偿还现有银行贷款，余下1.06亿元将用作集团一般营运资金。

集团认为，是次交易将释放集团自其资产组合中获得可观的资产增值价值，从而使集团能够确认该交易带来的出售收益，有助改善集团财务状况及去杠杆化。此外，是次交易亦为远东提供与京东建立策略关系的机会，并探索进一步合作机会，包括香港的潜在学生宿舍计划。