恒指高开54点 中芯升近3% 壁仞配股受压 高伟电子拟回购涨逾4%｜港股开市

据沙特传媒报道，美国与伊朗预计将于7月11日恢复谈判，时间安排在伊朗已故最高领袖哈梅内伊葬礼之后，标志双方外交接触再度展开。另一方面，OPEC+将于8月日均增产18.8万桶原油，为连续5个月宣布增产。国际油价今早微跌，纽约期油暂跌0.49%至68.35美元；布兰特期油则跌0.15%至71.69美元。

韩警告三星海力士ETF加剧波动

亚太区股市今早普遍向上，其中日股暂升0.21%至69891点；韩股亦升2.29%至8273点。不过，韩国央行警告，与三星电子和SK海力士挂钩的单一股票杠杆交易型ETF，可能加剧市场集中度及放大市场波动，并强化单边交易资金流；而三星电子（韩：005930）和SK海力士（韩：000660）今早分别曾升约3.9%及2%。

港股方面，恒指今早高开54点，报23404点。蓝筹股中，中芯（981）升2.9%，紫金（2899）亦升2.2%，为表现较好股份。

重磅科技股靠稳，阿里巴巴（9988）开市升0.16%；腾讯（700）升0.37%；美团（3690）跌0.14%；小米（1810）升1.48%，京东（9618）则升0.1%。

壁仞科技折让逾一成配股

个股消息中，壁仞科技（6082）拟配售1.53亿股新H股，集资近70.7亿元，占已发行H股约12.74%，且占经扩大后H股约11.3%，每股配股价46.2元，即较上周五收市价折让约9.94%；该股开市报49.5元，跌3.5%。

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除了壁仞之外，部份AI股亦见受压，其中面临股份解禁的智谱（2513）跌3.2%；而MiniMax（100）及天数智芯（9903）则无起跌。

迅策探索Token工厂模式

至于迅策科技（3317）与TCL子公司「格创东智」正式签署战略合作备忘录，将围绕工业数据、工业智能体及产业数字化等方向开展深度合作，共同探索工业智能制造领域AI数据基础设施Token工厂模式。该股开市报120.8元，升3％。

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美图获董事长增持股份

另一方面，美图公司（1357）获创始人、董事长及首席执行官吴泽源于上周五（3日）于公开市场以每股平均价4.023元购入160万股，涉资643.68万元，而且不排除于适当时候进一步增持股份。该股开市报4.11元，升2.8%。

高伟电子拟斥最多3.2亿回购

高伟电子（1415）上周五收市后亦发公告，董事会授权及批准一项股份购回计划，由批准日期起至2027年7月3日期间可购回总代价最多3.2亿港元股份。该股开市报24.7元，升4.3%。