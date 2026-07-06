恒指半日升192点 ATMX领涨大市 中生制药升逾7% AI概念股逆市回落｜港股开市

1215：恒指今早高开54点后，虽然一度倒跌121点，低见23229点，但其后反复向上，最多更曾升336点至23686点，截至中午报23542点，升192点或0.83%，成交金额1,862亿元。科指方面，中午报4551点，升52点或1.16%。

腾讯升近4% 汇控逆市向下

蓝筹股中，「ATMX」成领涨大市功臣，其中腾讯（700）升3.8%、阿里（9988）升1.7%、美团（3690）升2.4%，小米（1810）亦升2.2%。相反，汇控（005）逆市向下，跌约1%，拖累了大市走势。

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中信证券看好创新药产业

单计股价变幅，中生制药（1177）半日急升逾7%，为表现最佳蓝筹股，快手（1024）升逾5%，康师傅（322）及中国宏桥（1378）亦升逾4%。

消息面上，中信证券近日指今年下半年中国创新药产业基本面稳步向好，核心来自研发质量提升、全球价值验证和盈利能力改善。该行称，随着WCLC、ESMO、ACR、ASH等会议陆续召开，多个注册性研究进入读出窗口，全球III期/注册研究持续推进，海外商业化逐步兑现等有望共同驱动创新药板块表现。

除了中生制药之外，海西新药（2637）及诺诚健华（9969）齐升约7.5%；康哲药业（867）升5.6%；晶泰（2228）升5%；科伦博泰（6990）亦升4.3%。

另一方面，AI概念股回落，其中长飞光纤（6869）跌14%、中科闻歌（1956）跌11%；芯碁微装（9630）跌一成；曦智科技（1879）跌7.8%；天数智芯（9903）跌7%；智谱（2513）跌5.6%；壁仞科技（6082）亦跌2.5%。

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0930：据沙特传媒报道，美国与伊朗预计将于7月11日恢复谈判，时间安排在伊朗已故最高领袖哈梅内伊葬礼之后，标志双方外交接触再度展开。另一方面，OPEC+将于8月日均增产18.8万桶原油，为连续5个月宣布增产。国际油价今早微跌，纽约期油暂跌0.49%至68.35美元；布兰特期油则跌0.15%至71.69美元。

韩警告三星海力士ETF加剧波动

亚太区股市今早普遍向上，其中日股暂升0.21%至69891点；韩股亦升2.29%至8273点。不过，韩国央行警告，与三星电子和SK海力士挂钩的单一股票杠杆交易型ETF，可能加剧市场集中度及放大市场波动，并强化单边交易资金流；而三星电子（韩：005930）和SK海力士（韩：000660）今早分别曾升约3.9%及2%。

港股方面，恒指今早高开54点，报23404点。蓝筹股中，中芯（981）升2.9%，紫金（2899）亦升2.2%，为表现较好股份。

重磅科技股靠稳，阿里巴巴（9988）开市升0.16%；腾讯（700）升0.37%；美团（3690）跌0.14%；小米（1810）升1.48%，京东（9618）则升0.1%。

壁仞科技折让逾一成配股

个股消息中，壁仞科技（6082）拟配售1.53亿股新H股，集资近70.7亿元，占已发行H股约12.74%，且占经扩大后H股约11.3%，每股配股价46.2元，即较上周五收市价折让约9.94%；该股开市报49.5元，跌3.5%。

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除了壁仞之外，部份AI股亦见受压，其中面临股份解禁的智谱（2513）跌3.2%；而MiniMax（100）及天数智芯（9903）则无起跌。

迅策探索Token工厂模式

至于迅策科技（3317）与TCL子公司「格创东智」正式签署战略合作备忘录，将围绕工业数据、工业智能体及产业数字化等方向开展深度合作，共同探索工业智能制造领域AI数据基础设施Token工厂模式。该股开市报120.8元，升3％。

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美图获董事长增持股份

另一方面，美图公司（1357）获创始人、董事长及首席执行官吴泽源于上周五（3日）于公开市场以每股平均价4.023元购入160万股，涉资643.68万元，而且不排除于适当时候进一步增持股份。该股开市报4.11元，升2.8%。

高伟电子拟斥最多3.2亿回购

高伟电子（1415）上周五收市后亦发公告，董事会授权及批准一项股份购回计划，由批准日期起至2027年7月3日期间可购回总代价最多3.2亿港元股份。该股开市报24.7元，升4.3%。