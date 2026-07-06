恒指升266点 ATM及快手领涨 AI股挨沽 智谱泻15% 专家料仲有得弹｜港股收市

亚洲股市个别发展，港股资金重返重磅科网股，带动恒指上升266点，收报23616点，「七翻身」三个交易日均向上，累升735点。大市成交3147亿元，北水大幅净流入205.3亿元，连续第二日流入，兼是今年5月中以来最大单日净流入金额。

科网股止跌回升带动大市向上 腾讯升近5%

恒指高开54点，早段曾一度倒跌最多121点，其后随著科网股止跌回升，大市最多升336点，全日收报23616点，升266点。国指收报7812点，升112点。科指收报4541点，升42点。

重磅科网股成领涨大市功臣，腾讯（700）旗下办公智能体WorkBuddy再度爆红，腾讯扬4.8%，收报452元；美团（3690）向上4.7%，收报74.95元；阿里（9988）走高2%，收报95.95元；至于快手（1024）大升8%，收报46元，为表现最佳蓝筹股。上述四股为贡献大市最多的股份，合计逾163点。

AI概念再遭抛售 即将解禁的智谱泻14.7%

AI概念股再遭抛售，长飞光纤（6869）大跌14.8%，收报171.5元；中科闻歌（1956）急跌11.2%，收报78.95元。三大AI股即将解禁，智谱（2513）泻14.7%，收报1530元；天数智芯（9903）走低9.6%，收报579.5元；MiniMax（100）亦挫3.4%，收报335元。

内险股获花旗等大行唱好 壁仞折让近1成配股集资 股价跌逾5%

内险股获花旗等大行唱好，普遍上扬，中国人保（1339）扬4.5%，收报5.09元；中国财险（2328）向上4.5%，收报14.85元；中国太平（966）走高3.9%，收报20.52元；中国人寿（2628）向上3.9%，收报29.52元；中国平安（2318）升1.5%，收报52.85元。

手机设备股逆市受压，舜宇光学（2382）下滑7.2%，收报55.7元，为表现最差蓝筹股；比亚迪电子（285）挫4.1%，收报21.34元。鸿腾（6088）亦挫9.6%，收报6.14元；瑞声科技（2018）走弱6.4%，收报39.58元。

个股方面，壁仞科技（6082）折让近一成配股集资约70.7亿元，股价大跌5.4%，收报48.54元。威胜控股（3393）中标墨西哥年度智能电表项目，股价大升10.9%，收报21.86元。

梁杰文：对港股相对乐观 恒指或上试24000点

宏高证券投资经理梁杰文表示，由于美国最新公布的就业和通胀数据出现走弱迹象，国际油价亦重回年初水平，纾缓市场对美国加息的忧虑；加上今年上半年大量资金集中追逐AI相关股票，在近期AI泡沫忧虑重提之下，部分资金开始获利了结，重返早前忽略的传统板块及港股重磅科技股，推动港股上升。

他指出，短期对港股相对乐观，相信已充分调整，个股估值吸引力提升，加上加息忧虑降温及资金重返科技股的利好因素正逐步酝酿，港股有望继续上升，料短期内恒指有机会上试24000点。

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1215：恒指今早高开54点后，虽然一度倒跌121点，低见23229点，但其后反复向上，最多更曾升336点至23686点，截至中午报23542点，升192点或0.83%，成交金额1,862亿元。科指方面，中午报4551点，升52点或1.16%。

腾讯升近4% 汇控逆市向下

蓝筹股中，「ATMX」成领涨大市功臣，其中腾讯（700）升3.8%、阿里（9988）升1.7%、美团（3690）升2.4%，小米（1810）亦升2.2%。相反，汇控（005）逆市向下，跌约1%，拖累了大市走势。

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中信证券看好创新药产业

单计股价变幅，中生制药（1177）半日急升逾7%，为表现最佳蓝筹股，快手（1024）升逾5%，康师傅（322）及中国宏桥（1378）亦升逾4%。

消息面上，中信证券近日指今年下半年中国创新药产业基本面稳步向好，核心来自研发质量提升、全球价值验证和盈利能力改善。该行称，随着WCLC、ESMO、ACR、ASH等会议陆续召开，多个注册性研究进入读出窗口，全球III期/注册研究持续推进，海外商业化逐步兑现等有望共同驱动创新药板块表现。

除了中生制药之外，海西新药（2637）及诺诚健华（9969）齐升约7.5%；康哲药业（867）升5.6%；晶泰（2228）升5%；科伦博泰（6990）亦升4.3%。

另一方面，AI概念股回落，其中长飞光纤（6869）跌14%、中科闻歌（1956）跌11%；芯碁微装（9630）跌一成；曦智科技（1879）跌7.8%；天数智芯（9903）跌7%；智谱（2513）跌5.6%；壁仞科技（6082）亦跌2.5%。

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0930：据沙特传媒报道，美国与伊朗预计将于7月11日恢复谈判，时间安排在伊朗已故最高领袖哈梅内伊葬礼之后，标志双方外交接触再度展开。另一方面，OPEC+将于8月日均增产18.8万桶原油，为连续5个月宣布增产。国际油价今早微跌，纽约期油暂跌0.49%至68.35美元；布兰特期油则跌0.15%至71.69美元。

韩警告三星海力士ETF加剧波动

亚太区股市今早普遍向上，其中日股暂升0.21%至69891点；韩股亦升2.29%至8273点。不过，韩国央行警告，与三星电子和SK海力士挂钩的单一股票杠杆交易型ETF，可能加剧市场集中度及放大市场波动，并强化单边交易资金流；而三星电子（韩：005930）和SK海力士（韩：000660）今早分别曾升约3.9%及2%。

港股方面，恒指今早高开54点，报23404点。蓝筹股中，中芯（981）升2.9%，紫金（2899）亦升2.2%，为表现较好股份。

重磅科技股靠稳，阿里巴巴（9988）开市升0.16%；腾讯（700）升0.37%；美团（3690）跌0.14%；小米（1810）升1.48%，京东（9618）则升0.1%。

壁仞科技折让逾一成配股

个股消息中，壁仞科技（6082）拟配售1.53亿股新H股，集资近70.7亿元，占已发行H股约12.74%，且占经扩大后H股约11.3%，每股配股价46.2元，即较上周五收市价折让约9.94%；该股开市报49.5元，跌3.5%。

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除了壁仞之外，部份AI股亦见受压，其中面临股份解禁的智谱（2513）跌3.2%；而MiniMax（100）及天数智芯（9903）则无起跌。

迅策探索Token工厂模式

至于迅策科技（3317）与TCL子公司「格创东智」正式签署战略合作备忘录，将围绕工业数据、工业智能体及产业数字化等方向开展深度合作，共同探索工业智能制造领域AI数据基础设施Token工厂模式。该股开市报120.8元，升3％。

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美图获董事长增持股份

另一方面，美图公司（1357）获创始人、董事长及首席执行官吴泽源于上周五（3日）于公开市场以每股平均价4.023元购入160万股，涉资643.68万元，而且不排除于适当时候进一步增持股份。该股开市报4.11元，升2.8%。

高伟电子拟斥最多3.2亿回购

高伟电子（1415）上周五收市后亦发公告，董事会授权及批准一项股份购回计划，由批准日期起至2027年7月3日期间可购回总代价最多3.2亿港元股份。该股开市报24.7元，升4.3%。