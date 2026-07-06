AI概念股降温兼迎解禁潮 智谱MiniMax涉千亿沽压 资金或重投传统科网股

港股7月开局造好，资金出现板块轮动，早前热炒的AI概念股热情有所减退，更陆续迎来解禁潮，本周科指成分股智谱（2513）、MiniMax（100）解禁货值合共高达近1,000亿元。分析认为，重磅科网股否极泰来，重新吸纳资金，将支持本周大市继续反弹，恒指上望24000点水平。

智谱基投本月7日禁售期届满

大模型双雄智谱与MiniMax在本周上市届满半年，部分股份将获解禁，其中智谱基石投资者拥有高达货值460亿元，将于本月7日禁售期届满，有关股份占总股本约5.76%。MiniMax则高达货值532亿元在本月8日届满，包括多达43.68%的前期股东，以及5.26%的基石投资者持股，合共高达48.9%。

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本周亦有另外4只新股解禁，包括天数智芯（9903）、精锋医疗（2675）、金浔资源（3636）及瑞博生物（6938），当中同样是AI概念股的天数智芯，解禁货值亦达70亿元，占总股本4.46%。

郭思治：恒指上试24000点

上周恒指中止七周连跌，累升678点，见23350点。香港股票分析师协会副主席郭思治表示，港股已亮起回稳讯号，近日企稳10天线，本周有望上试20天线约24000点水平，而资金从AI股转投科网股，足以支持指数向上，「沽压稍为收敛、买盘稍为进取，好大机会逐步向好。」

他较为看好腾讯（700）及阿里巴巴（9988）于今轮反弹表现，并相信小米（1810）、美团（3690）、比亚迪（1211）等新经济股亦受惠。

伍礼贤：资金继续板块轮动

光大证券国际证券策略师伍礼贤亦指出，本周资金将继续板块轮动，传统科网股将继续回勇，「之前下跌越急，今次反弹会较快」，将帮助恒指上望23800至24000点水平。他又指出，AI股炒风已明显过热，虽然并不意味AI概念终结，但仍需要一段时间消化。

聂振邦：智谱或下试1400元

对于AI股沽压，高歌证券金融首席分析师聂振邦指出，智谱或会下试1400元水平，仍较上市价116.2元有可观回报；至于MiniMax近日已跌至上市初期的水平，预计有机会下望250至300元之间，继续高于上市价165元。他续指，两股在科指成分股的权重轻微，反而需关注半导体股中芯国际（981），属于最高权重股之一，但相信当其他科网股造好，有力纾缓对指数影响。

本周的外围焦点在利率前景变化，将有美国联储局理事对外讲话，并于周三深夜公布6月议息纪录，将进一步揭示新任主席沃什主持的会议细节。本周四亦有内地6月居民消费价格指数（CPI）。另外，SK海力士将于周五登陆美股，SpaceX在本周二纳入纳指100指数。