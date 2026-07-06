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联储局议息记录将公布 揭示利率前景 港股逾1000亿元AI股份解禁｜一周前瞻

股市
更新时间：06:00 2026-07-06 HKT
发布时间：06:00 2026-07-06 HKT

市场关注息口前景，美国上周非农数据显示就业市场降温，令加息预期回落，本周将有多名联储局官员公开发言，并交代6月议息记录，料进一步确立利率走势。港股则迎来AI概念股解禁潮。

沃什主持议息首份记录 专家：份量更重

联储局6月议息记录将于本周三（8日）深夜发放，是新主席沃什首次主持的会议，当时会后议息声明显著缩短，不再发放前瞻性指引，他个人亦拒绝在点阵图表态。三菱日联金融证券美洲公司（MUSA）美国宏观策略主管George Goncalves认为，沃什的沉默作风，凸显议息记录的份量更重，有助市场解读储局理事的立场。

本周亦有多名联储局官员发言，包括储局理事沃勒（Christopher Waller）、纽约联储银行总裁威廉斯（John Williams），以及达拉斯联储银行总裁洛根（Lorie Logan）。

SK海力士周五美股上市

美股焦点亦包括本周SpaceX将纳入纳斯达克100指数；另外SK海力士的美国ADR将于周五（10日）上市，是次发行规模将45.45万亿韩元（约295亿美元）。

半新股本周解禁名单：

  货值（元） 比例 限售届满日
MiniMax（100） 532亿 48.94% 8/7
智谱（2513） 460亿 5.76% 7/7
天数智芯（9903） 70亿 4.46% 7/7
瑞博生物（6938） 6.9亿 7.87% 8/7
精锋医疗（2675） 6亿 3.44% 8/7
金浔资源（3636） 1.6亿 6.84% 9/7

半新股千亿元解禁 包括智谱及MiniMax

港股方面，6只半新股迎来解禁，一半属于早前热炒的AI概念股，包括「大模型双雄」智谱（2513）与MiniMax（100），以及天数智芯（9903），本周解禁股份货值超过1,000亿元。另外精锋医疗（2675）、金浔资源（3636）及瑞博生物（6938）亦有股份解禁。

14新股本周挂牌

新股方面，本港多达14只新股本周挂牌，当中Momenta（6880）、基本半导体（9971）、瑞为技术（7656）等6只股份于周三（8日）齐齐亮相，另外8只正在招股。

内地6月CPI料按年升1.1%

中国将于周四早上公布6月居民消费价格指数（CPI）及工业生产者出厂价格指数（PPI），市场预计CPI增长1.1%，较5月的1.2%或会回落，相信与猪肉价格及油价回落有关；而PPI预计增长4.2%，料较5月的3.9%进一步提速，相信主因能源成本仍然高企。

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