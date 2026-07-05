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迅策与TCL子公司战略合作 开发「Token工厂」模式

股市
更新时间：19:05 2026-07-05 HKT
发布时间：19:05 2026-07-05 HKT

迅策科技（3317）公布，与TCL子公司「格创东智」正式签署战略合作备忘录，标志著集团将数据Token化能力进一步拓展至工业智能制造领域，将充分整合与利用各自资源和优势，围绕工业数据、工业智能体及产业数字化等方向开展深度合作，共同探索工业智能制造领域AI数据基础设施Token工厂模式。

打造Token计费商业模式

迅策科技董事会主席兼首席执行官刘志坚表示，该公司将与格创东智围绕三项主题展开合作。他指，将推动工业数据底座与基础设施建设与深度适配，围绕工业数据标准化及资产化加工开展合作，联合开展工业数据的标准化与资产化加工。

他又指，将打造工业智能体及标杆应用场景以及探索工业数据资产化及Token计费商业模式，构建多方共建、共用、互惠共赢的产业数位化商业新生态。

资金用于强化AI基建及拓展国际市场

另外，该公司早前公布，配股兼建议发行可转换债券，共净筹23亿元，配售728.3万股H股，相当于经扩大已发行H股及股份总数的2.7%及2.2%，配售价为每股107.7元，配售事项所得款项总额7.8亿元。

迅策指，配售所得款项净额7.7亿元，债券认购事项所得款项净额将约近2亿美元（15.3亿港元），拟用于强化全链路AI数据基础设施、扩大跨产业商业化及可扩展解决方案的部署、透过以客户为导向的国际化策略拓展海外部署。
 

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