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AI交易潮降温 美股基金走资创3月以来最快 日股逆市获资金流入

股市
更新时间：09:02 2026-07-05 HKT
发布时间：09:02 2026-07-05 HKT

美股道指上周再破顶，但据美国银行引述EPFR Global的最新数据显示，投资者正以今年3月以来最快的速度撤离美国股市，显示出过去一年热烈的人工智能（AI）交易潮正显著降温。

与早前流入强势成鲜明对比

由Michael Hartnett领导的团队指出，截至6月24日当周，美国股票基金共流出85亿美元。其中，科技股基金引领资金外流态势，录得93亿美元的创纪录流出，这与前一周吸引192亿美元流入的强劲势头形成鲜明对比。而在截至7月1日的随后一周，美股基金的赎回规模更进一步扩大至172 亿美元。

同时，投资者转而关注一些国际股票，其中日本股市迎来7周以来最大的资金流入，达到19亿美元。

事实上，今年年初美国股市资金流入强劲，但市场情绪正在转变。前周，美国股票基金出现了3个月以来的首次赎回。市场对AI高估值的怀疑情绪正持续冲击科技股。费城半导体指数在近期两天内暴跌11%。

尽管如美光科技（MU）等公司给出强劲的销售预期，但标普500指数已从本月早些时候的历史高位回落，反映出投资者对大型科技股如苹果公司（AAPL）的信心有所动摇。

避险升温 资金涌固定收益资产

另一方面，随着避险情绪升温，投资者正将资金转向固定收益资产。固定收益基金近期吸纳了166亿美元资金，其中投资级债券流入172亿美元，高收益债券基金也录得一年多来最大规模的34亿美元流入。

美股上周五因假期休市。此前一天，由于美国6月份非农业就业数据表现疲弱，市场对联储局加息预期降温，推动道指周四显著造好，同时创历史及收市新高，不过Tesla及晶片股下跌，拖累纳指连跌两个交易日。道琼斯指数上周四收市升594点，报52900点；标普指数收报7483点，几乎没有升跌；纳斯达克指数连跌两个交易日，收市跌207点，报25832点。

总结全周，道指连升四个星期，升近2%；标普和纳指扭转之前一星期跌势，分别升近1.8%和升约2%。

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