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美国国会议员披露买入SpaceX 涉金融及国防委员会成员 有利益冲突之嫌

股市
更新时间：15:03 2026-07-04 HKT
发布时间：15:03 2026-07-04 HKT

史上最大型新股SpaceX在上月12日上市，据CNBC根据众议院财务文件报道，有美国国会议员在SpaceX上市后买入，外界关注有否涉及利益冲突。

报道指，两位涉事议员分别为宾夕法尼亚州共和党众议员Dan Meuser与加州民主党众议员Gil Cisneros。Meuser最近披露，他的受养子女于6月15日购买了价值在15,001至50,000美元之间的SpaceX股票。财务文件显示，这是Meuser或其家人多年来首次购买个别公司的股票。Cisneros则披露，他于6月18日购入了价值1,001至15,000美元之间的SpaceX股票。

Cisneros称没管理投资

Cisneros向CNBC表示，他没有亲自管理投资组合，「我和妻子一直聘请外部财务顾问，他们有受托责任维持多元化投资。我们不管理投资组合的日常交易，也从未在国会或国防部任职期间建议过任何交易。」

Cisneros在2021年被拜登任命为国防部人事与战备副部长。他表示，无论在行政或立法部门任职，均遵守所有有关股票交易与财务披露的规定，将继续倡导加强对联邦民选与政治任命官员的财务投资组合的道德监督。

报道指，只要遵守披露规定，且不利用职务获得的机密资讯，国会议员及其直系亲属被允许持有并交易个股。《股票法》（STOCK Act）要求议员披露本人、配偶及受扶养子女的交易。

不过，两位议员参与的委员会职务，均为他们今次买入SpaceX添上利益冲突的问题。Meuser是众议院金融服务委员会成员，该委员会负责监管证券与交易；Cisneros则是众议院军事委员会成员，该委员会监督国防部，而国防部是SpaceX的重要客户。

同类披露料陆续有来

有市场人士预期，未来几周将有更多同类财务披露出现，两党更多议员也可能参与了 SpaceX的IPO。

SpaceX周四收报162美元，较上市日150美元的开市价上升约8%，但仍较6月16日的最高收市价201.8美元低约20%。
 

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