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建滔完成60亿元银团贷款 超购4.4倍 张国荣：拓AI新材料业务

股市
更新时间：20:45 2026-07-03 HKT
发布时间：20:45 2026-07-03 HKT

建滔集团（148）表示，签订了一项总额60亿元的5年期可持续发展表现挂钩银团贷款，获37间国际、中资及香港银行参与，超额认购4.4倍。

张国荣：算力竞争离不开材料创新

建滔集团主席张国荣表示，银团贷款获得市场踊跃支持，显示金融业对该集团稳健财务状况及未来发展的信心，并指出：「AI的竞争归根究底是算力的竞争，而算力的突破离不开材料创新。」他称，该集团将善用资金加快研发进度、扩大产能，进一步提升AI新材料业务的产值贡献占比，同时继续投资绿色电力、热能回收等减碳设施。

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AI新材料产能全面提速 2028年织布机增至5833台

建滔表示，在过去两年，精社捕捉AI爆发性增长浪潮，12个生产特种电子级玻璃纤维纱的窑炉于2025年至2027年相继投产，提升在高频高速板及高端IC封装载板市场的占有率。

建滔又称，因应传统产能大幅转移至AI相关产品导致供应紧张，集团加快产能布局，韶关年产7万吨电子级玻璃纤维纱项目已于6月底提前投产，连州二期项目力争2027年首季投产。玻璃纤维布方面，韶关、南沙及清远三个项目将于今年第三季度至2027年间陆续投产，该集团织布机数量将由现有3333台，增至2028年的5833台，年总产能升至11.5亿米。此外，高端铜箔、覆铜面板及多层线路板（PCB）新增产能亦将于2027年起陆续投产，巩固集团垂直整合供应商地位。

相关新闻：建滔集团遭大股东连续3日减持 套现逾89亿

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