中证监拟上调小额快速再融资限额 防大额集资对市场扰动

中国证监会公布，为增强国内资本市场竞争力、吸引力，提高资本市场制度包容性、适应性，就完善上市公司再融资规则公开征求意见，主要围绕建立再融资定向增发储架发行制度、优化小额快速再融资制度，在一定前提下把沪深交易所上市公司小额快速融资上限从3亿元（人民币，下同）提升至6亿元。

小额快速融资上限拟从3亿元提升至6亿元

中证监指，在再融资定向增发储架发行制度方面，讯息披露工作规范程度较高的上市公司申请竞价定增的，可采取一次注册、多次发行方式，更好适应双边市场特征，便利上市公司迅速抓住市场时机实施融资，引导其理性融资、有序融资，减少一次性大额融资对市场的扰动。

中证监又指，在拟融资规模不超过净资产20%的前提下，沪深交易所上市公司小额快速融资上限从3亿元提升至6亿元，净资产超过100亿元的特大型企业小额快速融资上限，提升至10亿元；北交所上市公司小额快速融资上限从1亿元提升至2亿元。同时，将小额快速再融资由上市公司年度股东会授权修改为上市公司股东会授权，提高融资灵活性。

实行统一市价发行定价机制

中证监指出，要求上市公司再融资将实行统一的市价发行定价机制。所有上市公司定增须以发行期首日作为定价基准日确定发行价格，推动定价市场化，并完善锁定期安排，更加体现对中小投资者的保护。

强化可转债监管

此外，中证监提到，将简化上市公司向控股股东定增条件，强化可转债监管，明确沪深可转债与定增、增发、配股适用相同的再融资间隔期要求；并进一步明确募集资金投向主业等监管要求。