Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中证监拟上调小额快速再融资限额 防大额集资对市场扰动

股市
更新时间：20:58 2026-07-03 HKT
发布时间：20:58 2026-07-03 HKT

中国证监会公布，为增强国内资本市场竞争力、吸引力，提高资本市场制度包容性、适应性，就完善上市公司再融资规则公开征求意见，主要围绕建立再融资定向增发储架发行制度、优化小额快速再融资制度，在一定前提下把沪深交易所上市公司小额快速融资上限从3亿元（人民币，下同）提升至6亿元。

小额快速融资上限拟从3亿元提升至6亿元

中证监指，在再融资定向增发储架发行制度方面，讯息披露工作规范程度较高的上市公司申请竞价定增的，可采取一次注册、多次发行方式，更好适应双边市场特征，便利上市公司迅速抓住市场时机实施融资，引导其理性融资、有序融资，减少一次性大额融资对市场的扰动。

中证监又指，在拟融资规模不超过净资产20%的前提下，沪深交易所上市公司小额快速融资上限从3亿元提升至6亿元，净资产超过100亿元的特大型企业小额快速融资上限，提升至10亿元；北交所上市公司小额快速融资上限从1亿元提升至2亿元。同时，将小额快速再融资由上市公司年度股东会授权修改为上市公司股东会授权，提高融资灵活性。

实行统一市价发行定价机制

中证监指出，要求上市公司再融资将实行统一的市价发行定价机制。所有上市公司定增须以发行期首日作为定价基准日确定发行价格，推动定价市场化，并完善锁定期安排，更加体现对中小投资者的保护。

强化可转债监管

此外，中证监提到，将简化上市公司向控股股东定增条件，强化可转债监管，明确沪深可转债与定增、增发、配股适用相同的再融资间隔期要求；并进一步明确募集资金投向主业等监管要求。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
香港亚洲家务工工会联会代表（左）与Baby Jane Teodoro Allas的胞妹 Mary Ann Allas Pereira。资料图片
01:28
菲佣患癌遭解雇索偿 雇主须赔偿菲佣收入及精神损害费逾25万元
社会
5小时前
60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心
60岁或以上长者免费参加！康文署太极/乒乓球/羽毛球/健身班 孝顺孙女代报名：爷爷好似玩得几开心
生活百科
8小时前
珍惜生命│大围36岁男子小学内堕毙 据悉并非员工 凌晨翻墙潜入校园
00:51
珍惜生命│大围36岁男子小学内堕毙 据悉并非员工 凌晨翻墙潜入校园
突发
5小时前
香港退休太贵？何英伟揭深圳养老约200万够过20年 退休居内地千元租千呎大屋性价比高
香港退休太贵？何英伟揭深圳养老约200万够过20年 退休居内地千元租千呎大屋性价比高
影视圈
11小时前
住公屋可以住一世？港人热议除非1原因「否则赖死唔走」 网民计数：咁咪交贵啲租
住公屋可以住一世？港人热议除非1原因「否则赖死唔走」 网民：咁咪交贵啲租
生活百科
6小时前
深水埗明哥进驻旺角开「北河明哥素食」！中式斋菜、点心试业期间8折 续向基层、长者派饭
深水埗明哥进驻旺角开「北河明哥素食」！中式斋菜、点心试业期间8折 续向基层、长者派饭
饮食
11小时前
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
生活百科
2026-07-02 16:28 HKT
「公屋之王」竟遭嫌弃？ 调迁户首派绝靓楼层一人单位 态度犹豫惹网民酸爆 港男亲揭大屋搬细屋背景......｜Juicy叮
「公屋之王」竟遭嫌弃？ 调迁户首派绝靓楼层一人单位 态度犹豫惹网民酸爆 港男亲揭大屋搬细屋背景......｜Juicy叮
时事热话
6小时前
特快公屋编配计划2026｜想租想买都有！焦点重售油塘／九龙湾／马鞍山3大绿置居屋 售价、申请资格一文睇
特快公屋编配计划2026｜想租想买都有！重售油塘／九龙湾／马鞍山3大绿置居单位 售价、申请资格一文睇
生活百科
9小时前
女保险经纪Threads堕网恋 被游说情侣档投资松弛熊 遭骗走$252万
女保险经纪Threads堕网恋 被游说情侣档投资松弛熊 遭骗走$252万
突发
5小时前