Tesla次季交付量创历年最佳 按年增25%胜预期 股价反挫逾7%

马斯克（Elon Musk）旗下汽车公司Tesla（TSLA）的车辆销售以大幅差距超越华尔街的温和预期，第二季在全球交付了480,126辆汽车，较去年同期成长25%，创下历年第二季最佳表现。不过，消息并没有带动Tesla股价，在公告前连续四个交易日上涨后，周四反而重挫，一度下跌7.49%，收报393.45美元，创去年 7 月以来最大单日跌幅。

报道指出，此前马斯克因为为特朗普政府工作，引发消费者强烈反感，拖累Tesla品牌形象，而是次的交付量对比之前有所回升，CFRA Research股票分析师Garrett Nelson认为，交车量的主要驱动力来自中国和欧洲。不过，公司交车量仍落后于比亚迪，后者以557,090辆纯电动车销量重夺销量冠军。

未来转型AI自动驾驶及机器人技术

另一方面，许多关注马斯克的人士认为Tesla未来可能会将AI，自动驾驶及机器人技术转化为主要营收来源，而不是公司现时的电动车业务，并预期马斯克可能选择将公司与上月刚进行创纪录IPO的SpaceX合并。

Tesla今年计划投资超过250亿美元，约为去年的三倍，马斯克将资金投入Optimus人形机器人和自动驾驶Cybercab等项目，并将公司位于加州佛利蒙工厂的空间改造成生产Optimus机器人的厂间。而公司能源业务在年初起步缓慢后也强劲反弹，在上季部署了13.5吉瓦时的储能产品，较今年前三个月成长53%。

截至目前，Tesla仅向零售客户提供三款车型，其中Model Y运动休旅车及Model 3轿车占据绝大多数销量。而Cybertruck皮卡车的需求令人失望，若去除SpaceX去年底购买数千辆的销量，数据将更为逊色。此外，Tesla亦于5月停止组装Model S及Model X。