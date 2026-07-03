证监会据报加强监管IPO建簿及分配 传涉人为操纵认购需求

彭博引述知情人士报道，香港证监会正加强对新股市场的审查，监管焦点扩展至建簿及股份分配做法。

报道指，证监会已将建簿与IPO分配列为下一个主要执法重点，因其发现不公平分配的模式，包括部分认购据称来自与发行人有关联的个人或主要股东，以人为方式推高公众需求。报道引述两位人士透露，证监会已单独通知涉事投资银行，要求提交补救计划。

彭博引述证监会声明指，作为持续监管工作的一部分，证监会定期与受规管机构接触，该机构不会评论个别案件，在适当情况下会向市场传达监管观察与期望。

投行以商业判断为由辩护

报道又指，投资银行必须在发行人上市前向监管机构提交详细的分配清单，揭示具体的股份分配情况。虽然监管机构过去曾质疑分配并因此暂停上市，但据两位知情人士透露，投资银行通常能以商业判断为由为其分配决策辩护。其中一位人士补充说，加快定价至结算的时间表，也压缩了监管机构进行深入调查的时间窗口。

证监会与港交所去年12月曾致函13间主要保荐银行，并进行现场检查，以确保公司维持足够资源并严格合规。

自去年8月港交所修订新股分派机制，散户投资者在新股市场的中签机会大减。今年上半年上市的82间公司中，有73间在分配给「顶头锤」零售投资者的股份不足其认购的1%。

