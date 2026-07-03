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呢只绩优股 股东增持有计｜唐牛午市攻略

股市
更新时间：12:40 2026-07-03 HKT
发布时间：12:40 2026-07-03 HKT

恒指继续弹，半日升361点报23416点，点解咁好力？我会掉番转讲︰有冇谂过点解上个月恒指跌咁多？如果大跌都冇乜原因，反弹其实都唔好问点解。

比亚迪弹高试熊

最紧要的系，有反弹总好过冇反弹，日博夜博的ATM，终于有个低位出再现咗，入场变相知道止蚀位在哪，值博率容易计好多。另一方面，弱势股有反弹，想开淡仓的战友终于有机会。好似比亚迪（1211）咁，难得冲到上廿天线，比亚迪熊56044，收回价94元，实际杠杆6倍。

个股方面，本栏爱股之一五谷磨房（1837），半日抽高7%，主要受惠控股股东增持消息，现价12倍PE，息率逾4厘，我自己会选择继续坐定定，希望业绩好消息续来；未入场的战友，可参考控股股东平均增持价1.51元。

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