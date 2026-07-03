资金轮动换入重磅科技股 或助港股反弹｜古天后

7月3日，大致多云，有几阵骤雨及强烈狂风雷暴，早上短暂时间有阳光。美国6月份招聘活动显著放缓，缓解联储局加息预期压力，今晚美股为独立日假期，美股长周末假期前个别发展，道指再破顶，创即市及收市新高；美元回软带动现货金价曾反弹，重返4150美元水平。道指高开89点后，升幅扩大至最多598点，高见52903，收市道指仍升594点或1.14%，报52900点；标指大致持平，报收7483点；纳指则下跌207点或0.8%，报25832点。

分析料沃什对加息保持耐性

美国劳动统计局(BLS)公布，当地6月份非农业职位仅增加5.7万个，远低于预期增加11.3万个，5月份增幅从原先17.2万个，向下修订至12.9万个；6月份失业率降低0.1个百分点，至4.2%，低于预期维持在4.3%，反映就业参与率下降0.3个百分点，少过估算于61.8%不变。另外，美国截至6月27日止一周的首次申领失业救济人数减少1000人，至21.5万人，低于预期21.8万人，而截至6月20日止一周持续申领失业救济人数升2000人，达181.4万人，少过估计的182万人。数据公布后，美国10年期债息曾降2.38个基点，报4.4544厘，对息口较敏感嘅2年期债息回落7.25个基点，至4.1019厘，利率掉期显示，联储局7月加息机会从数据出炉前33%降至约20%。贝莱德高级投资组合经理Jeffrey Rosenberg称，最新数据意味联储局主席沃什喺加息方面可保持耐性。

有消息指苹果公司正洽谈，从两家被美国国防部列入黑名单的中国半导体制造商长鑫存储及长江存储采购晶片，以减轻全球记忆晶片短缺带来嘅影响，苹果股价升4.8%，为升幅最大道指成份股；思科跌3.7%，为表现最差道指成份股。美光(MU)跌5.5%，收报975.56美元，大淡友基金经理Michael Burry表示，周三于1051.87美元狙击沽空美光；相关晶片股亦走软，英特尔(INTC)跌5.3%，超微半导体(AMD)降低4.3%，Nvidia下挫1.4%。美汇指数一度下滑0.82%，报100.558，有传日央行入市干预，日圆反弹1.21%，报160.63兑每美元。

港股昨日重越23000大关，下半年首个交易日做好，恒指高开190点后，升幅一度扩大至454点，报23335点，其后升幅缩水至174点收市，报23055点，成交额3696亿元，资金流向传统科技股，反而最易热炒嘅半新股及晶片股受压，资金似乎板块轮动。资金流向重磅科技股，有助恒指改善表现，而资金虽然未大举回流港股，但从pair trade角度睇，反而日、韩及美股嘅存储股降温，港股则见有资金于低位抄底。暂时港股于22500点水平开始筑底，7月份或有望先展开一波反弹。

先要企稳23350-23400左右

不过港股积弱已久，反弹之路并不平坦，上方仍是阻力重重。港股要展开一波反弹，首先要企稳10日线即23350-23400点左右，下一阻力为5周线约23850点，而20日线约24050点，即24000点心理关口阻力更大。后市能否扭转劣势，20日线能否企稳为关键，而目前下降轨阻力约为5个月线约24300点水平附近，先突破20日线再重突破下降轨阻力，大市方有望展开更有力反弹。而至上方50日线约25180点，100日线25600点及250日线25700点暂时仍遥不可及，除非成功修复所有移动平均线，港股方能于下半年扭转上半年之劣势。

古天后