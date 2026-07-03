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恒指高开185点 快手AI重组升6% 石药升3% 迅策「抽水」挫8.6%｜港股开市

股市
更新时间：09:29 2026-07-03 HKT
发布时间：09:29 2026-07-03 HKT

美国6月非农新增职位5.7万个，远低预期，市场预期加息压力纾缓，道指创即市及收市新高，收市升594点或1.14%，报52900点；标指平收，报7483点；纳指则下跌207点或0.8%，报25832点；反映中国概念股表现的金龙指数回落1.77%，报5912点。

苹果公司据报正在洽谈从两长鑫存储和长江存储采购晶片，股价升4.8%。美光跌穿1000美元大关，收市挫5.5%，收报975.56美元，该公司遭著名基金经理Michael Burry狙击；晶片同业亦受拖累，英特尔、AMD及高通分别跌5.3%、4.3%及3.1%，英伟达亦跌1.4%。

经济数据方面，美国6月非农新增职位5.7万个，远低预期的11.4万个；前值亦大幅下修4.3万个，至12.9万个。至于失业率则回落至4.2%，低于预期的4.3%。另外，美国截至6月27日止一周的首次申领失业救济人数减少1000人，至21.5万人，低于预期的21.8万人；截至6月20日止一周的持续申领失业救济人数升2000人，至181.4万人，低过预期的182万人。

ATM靠稳 小米升逾1%

港股方面，恒指今早高开185点，报23240点。腾讯（700）升0.6%；美团（3690）升0.7%；小米（1810）升1.6%；阿里巴巴（9988）则跌0.3%。

快手（1024）高开6.2%，旗下可灵AI重组，包括引入外部融资，与腾讯、阿里、百度等订立增资协议，集资最多204亿元人民币。

迅策（3317）低开8.6%，报113.1元。该公司以每股作价107.7港元，较周四收市价折让13%配股，净集资7.71亿港元，另发13.6亿人民币可换股债。

石药（1093）升3.5%，该公司与阿斯利康就开发si RNA药物订立合作协议。

北水动向方面，周四净卖出港股19.74亿港元。优必选(9880)、智谱(2513)、阿里巴巴(9988)分别获净买入3.97亿港元、3.38亿港元、3.01亿港元；华虹宏力(1347)、建滔积层板(1888)、建滔集团(148)分别遭净卖出17.2亿港元、14.13亿港元、7.59亿港元。

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