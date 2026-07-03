Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指半日升361点 汇丰曾见150.8元创新高 比亚迪升半成 紫金国际升15%｜港股开市

股市
更新时间：12:29 2026-07-03 HKT
发布时间：09:29 2026-07-03 HKT

美国加息预期降温，恒指今早高开185点后，最多曾升461点，高见23516点，中午收报23416点，升361点或1.57%，半日成交额1,660.8亿元。科指则升90点或2.03%，报4544点。

快手曾转跌约2%

快手（1024）可灵AI重组，今早曾升6.9%后，一度转跌2.6%，中午收报42.96元，升0.7%。科网股普遍向上，腾讯（700）升1.6%；阿里巴巴（9988）升0.2%；美团（3690）升0.7%；百度（9888）及京东（9618）齐升逾2%；小米（1810）及网易（9999）分别升3%及3.4%。

汽车股造好，比亚迪（1211）升5.7%；零跑（9863）升5.2%；吉利（175）升3.8%；蔚来（9866）升3%；理想（2015）升2.1%；小鹏（9868）逆市跌2%。

汇丰（005）再破顶，曾高见150.8元，中午收报150.6元，升0.7%；渣打（2888）亦升1.6%，报219.4元。

老铺黄金升7.3%

加息忧虑降温，带动现货金价一度迫近4,200美元。金矿股造好，紫金矿业（2899）升9.5%、紫金黄金国际（2259）升15.1%；招金矿业（1818）升10.2%；山东黄金（1787）升11%；灵宝黄金（3330）升16.1%；中国白银集团（815）亦升9%。金饰股亦造好，老铺黄金（6181）升7.3%，周大福（1929）升4.9%。

———

0930：美国6月非农新增职位5.7万个，远低预期，市场预期加息压力纾缓，道指创即市及收市新高，收市升594点或1.14%，报52900点；标指平收，报7483点；纳指则下跌207点或0.8%，报25832点；反映中国概念股表现的金龙指数回落1.77%，报5912点。

苹果公司据报正在洽谈从两长鑫存储和长江存储采购晶片，股价升4.8%。美光跌穿1000美元大关，收市挫5.5%，收报975.56美元，该公司遭著名基金经理Michael Burry狙击；晶片同业亦受拖累，英特尔、AMD及高通分别跌5.3%、4.3%及3.1%，英伟达亦跌1.4%。

经济数据方面，美国6月非农新增职位5.7万个，远低预期的11.4万个；前值亦大幅下修4.3万个，至12.9万个。至于失业率则回落至4.2%，低于预期的4.3%。另外，美国截至6月27日止一周的首次申领失业救济人数减少1000人，至21.5万人，低于预期的21.8万人；截至6月20日止一周的持续申领失业救济人数升2000人，至181.4万人，低过预期的182万人。

ATM靠稳 小米升逾1%

港股方面，恒指今早高开185点，报23240点。腾讯（700）升0.6%；美团（3690）升0.7%；小米（1810）升1.6%；阿里巴巴（9988）则跌0.3%。

快手（1024）高开6.2%，旗下可灵AI重组，包括引入外部融资，与腾讯、阿里、百度等订立增资协议，集资最多204亿元人民币。

迅策（3317）低开8.6%，报113.1元。该公司以每股作价107.7港元，较周四收市价折让13%配股，净集资7.71亿港元，另发13.6亿人民币可换股债。

石药（1093）升3.5%，该公司与阿斯利康就开发si RNA药物订立合作协议。

北水动向方面，周四净卖出港股19.74亿港元。优必选(9880)、智谱(2513)、阿里巴巴(9988)分别获净买入3.97亿港元、3.38亿港元、3.01亿港元；华虹宏力(1347)、建滔积层板(1888)、建滔集团(148)分别遭净卖出17.2亿港元、14.13亿港元、7.59亿港元。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
珍惜生命│大围一小学内男子堕下 当场死亡
00:51
珍惜生命│大围一小学内男子堕下 当场死亡
突发
3小时前
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
网民热捧迪卡侬$39「神背囊」！超轻量设计包10年保养 可容纳13吋电脑
生活百科
20小时前
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
曾志伟另起炉灶筹组新公司 传闻艺人名单曝光 睇中多位TVB旧将 蔡思贝苟芸慧加盟？
影视圈
19小时前
康子妮剖白与林晓峰离婚后独居 遇压力想寻死 谈及前夫揭真实关系 暗示有追求者却难发展
康子妮剖白与林晓峰离婚后独居 遇压力想寻死 谈及前夫揭真实关系 暗示有追求者却难发展
影视圈
4小时前
移加4年返港变「失忆」 住十几年慈云山连旺角都话唔识 网民拆解扮嘢背后心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
移加4年返港变「失忆」 住十几年慈云山连旺角都话唔识 网民拆解扮嘢背后心理 全因「呢件事」作祟｜Juicy叮
时事热话
21小时前
世界杯2026｜拉莫斯94分钟绝杀 克罗地亚102分钟「绝平」食诈糊 葡萄牙2:1戏剧性淘汰克罗地亚
世界杯2026｜拉莫斯94分钟绝杀 克罗地亚102分钟「绝平」食诈糊 葡萄牙2:1戏剧性淘汰克罗地亚
足球世界
4小时前
方媛入马场遭「差别待遇」？「港版林志玲」刘子仪P图惹祸认衰删文：纯属疏忽非刻意
方媛入马场遭「差别待遇」？「港版林志玲」刘子仪P图惹祸认衰删文：纯属疏忽非刻意
影视圈
2小时前
天文台：一号戒备信号至少维持至今日下午6时 热带风暴命名「美莎克」
00:46
天文台：一号戒备信号至少维持至今日下午6时 热带风暴命名「美莎克」
社会
5小时前
01:01
塘尾道命案｜内情曝光 5名男同志进行Chem Fun发生意外 警检获大批毒品及伟哥
突发
2026-07-02 10:54 HKT
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
19岁青年入行做保安！引大批过来人赞「少走弯路」 同行分享月薪破3万：升上去真系有得做
生活百科
2026-07-02 12:15 HKT