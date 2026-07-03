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快手可灵AI重组集资最多204亿人币 估值1170亿 投资者包括中网投、腾讯、阿里等

股市
更新时间：00:43 2026-07-03 HKT
发布时间：00:43 2026-07-03 HKT

快手（1024）公布，建议重组旗下可灵AI，包括引入外部融资，与腾讯（700）、阿里巴巴（9988）、百度（9888）等订立增资协议，最多集资204.47亿元（人民币，下同），预期对应估值约150亿美元（约1170亿港元）。

重组后快手仍持股逾68%

快手指出，是次重组将由快手全资子公司「北京可灵」持有可灵AI的业务，并由北京可灵引入外部股东；另外北京可灵将向关键人员授出股权奖励。完成重组后，快手预期仍间接持有北京可灵68.33%股权，保持控股权。

至少38名投资者参与

根据增资协议，23名投资者同意注资138.24亿元，北京可灵亦可于60天内继续寻找新投资者，令集资额最多达204.47亿元。快手指，目前已有15名额外投资者加入，同意额外注资52.24亿元。

投资者包括网信办发起的中国互联网投资基金（中网投）、腾讯（700）、阿里巴巴、百度、中信证券（6030）、工商银行（1398）、建设银行（939）、华泰证券（6886）等。

可灵年化收入运行率5亿美元

快手指出，去年北京可灵的收入约为11亿元，而于今年3月，可灵AI的年化收入运行率约为5亿美元。该集团指，考虑可灵AI的全球领先地位，体现在其前沿的模型能力、强劲的产品性能及稳健的商业变现能力，认为交易前估值150亿美元在商业角度上属合理。

相关新闻：快手旗下可灵AI传进行Pre-IPO轮融资 投前估值180亿美元

 

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