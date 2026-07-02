保利置业盈警 料中期转蚀逾7亿人币 指市场量价承压
更新时间：21:02 2026-07-02 HKT
发布时间：21:02 2026-07-02 HKT
发布时间：21:02 2026-07-02 HKT
保利置业（119）发盈警，预期上半年转盈为亏，录得亏损约7亿至8亿元（人民币，下同），去年同期则录得纯利2.08亿元。
保利置业表示，亏损主要由于期内交付项目较去年同期减少，令收入出现阶段性下降，加上内地房地产行业维持底部整固，市场量价承压，物业发展业务的结转毛利率下跌，部分长库存项目去化进一步拖累整体毛利率。
保利：「三条红线」维持绿灯
该集团指，自行业调整以来，其销售规模平稳、净负债率和借贷成本持续改善，整体经营基本面保持稳健。保利指，截至今年6月底，三道红线指标维持绿档，总借贷规模稳中有降，现金储备充裕，今年上半年完成合约销售金额232亿元。
最Hit
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操刀设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
2026-07-01 06:00 HKT
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
2026-07-01 14:00 HKT