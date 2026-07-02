美6月非农远低预期 失业率回落 道指升300点 9月加息机率急降至一半

美国6月非农新增职位5.7万个，远低预期的11.4万个；前值亦大幅下修4.3万个，至12.9万个。至于失业率则回落至4.2%，低于预期的4.3%。市场预期加息压力纾缓，道指早段升逾300点。

道指报52644点，升339点；标指报7514点，升31点；纳指报26124点，升84点或0.3%。

10年债息冲穿4.5厘后倒跌

10年期债息曾升穿4.5厘，数据后倒跌1点子，报4.473厘。美元指数跌0.9%，报100.55。

市场料加息压力纾缓

利率期货监察工具FedWatch显示，9月加息与不加息的机率变成「五五波」，市场预期维持利率不变的机率由35.8%增至49.5%，至少加息一次的机率从64.2%降至50.5%。

Meta跌逾1% 传售AI算力

Meta（META）跌逾1%，传计划进军云端业务，出售AI算力，市场忧虑行业算力过剩。从事云业务的亚马逊（AMZN）及微软（MSFT）分别升1%及0.5%。

特斯拉（TSLA）升不足1%，该企第二季汽车交付4.8万辆，按年增长25%，多于预期的3.94万辆。

专家料夏季息口维持不变

Annex财富管理公司首席经济策略师Brian Jacobsen指出，美国就业市场并未过热，通胀正在放缓，意味联储局政策压力下降，于整个夏季时段既不需要加息，也不需要减息。