中证监5.22出手料成港股分水岭 至今累跌一成 分析：急挫后具中线价值

中证监在5月22日公布处罚3间境外券商，指它们在内地非法提供开户及交易服务，并定下两年内全面清理相关境外机构非法存量业务，即境外券商的现有内地境内客户在两年内「只可沽、不可买」。有市场人士对此直言，5月22日已成港股分水岭，恒指自当日收市约25600点辗转向下，日前曾下试22500点水平，跌幅曾达12%，至周五（3日）收市累跌逾8%，跑输全球主要股市。至于日股、台股同期因AI硬件热潮上升均10%，韩股期内则由一度大升两成变成仅升3%。

各主要股市5月22日收市至今表现

市场 指数 变幅 香港 恒生指数 -8.81% 内地 上证综指 -1.68% 美国 标普500* 0.13% 美国 纳斯达克* -1.94% 韩国 KOSPI 3.07% 日本 日经225 10.11% 台湾 加权指数 10.68% *美股为截至7月2日收市，其余市场为截至7月3日收市

申购新股人数仅略有减少

针对散户最关注的IPO市场影响，本报以富途、老虎、长桥及华盛等券商早前表示于6月12日起对存量投资者在中国内地服务作出相应调整前后作统计，或反映申购新股人数仅略有减少，其中6.12之后最旺新股海清智元（1392）有约25.3万人申购，相对于之前另一大量新股丹诺医药（6872）有27.6万人少约2.3万人（见表）。

不过，散户要抽中新股仍然不易，以6.12后较高超购倍数的海清智元、仙工智能（6106）及中科闻歌（1956）计，即使散户认购乙组头（申购金额逾500万元），中一手的机会率亦分别只有14%、59%及20%。

另一方面，若相对年初大热新股壁仞科技（6082）及MINIMAX（100）招股情况相比，近期申购人数已大减，当时上述两股分别有47万及近42万人申购，甚至市传有俗称「猴子军团」的虚假人头户利用海外券商漏洞大规模违规抽新股。其后，证监会行政总裁梁凤仪曾指当局已作出调查且采取监管行动，并指持牌券商在打击洗钱等方面有改善空间，又提醒持牌券商处理海外定单时，其尽职审查包括检视外地券商是否有足够反洗钱措施。

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关焯照：下半年有机会反弹

冠域商业及经济研究中心主任关焯照相信，近期港股弱与资金流出有关，其中一个因素正是内地打击走资，再加上近期美元走强，均加剧热钱离开香港；再者，恒指的「ATM」（阿里、腾讯、美团）长期积弱，均拖累指数表现。不过，由于恒指已相当低残，相信下半年有机会反弹。

余伟龙：忧恒指下试20000点

资深投资者余伟龙则预期恒指有机会下试20000点大关，建议散户现阶段应「揸现金」静观其变，待大市喘定后，可考虑在港交所（388）跌穿300元、中移动（941）跌至60元边缘时吸纳。

陆秉钧：不容易触发可观反弹

独立分析师陆秉钧表示，港股本轮跌市开始于中央整顿内地资金透过香港券商进行海外股票交易，其后美元指数大幅上升，均加剧了港股弱势，惟近期巨大跌幅或令多只股份估值吸引，具备中线吸纳价值，预期在资金的追入下，将为港股带来一定支持，甚至有望触发反弹，审慎看好港股7月表现，料恒指本周走势或于22500至23200点区间上落，7月走势将在22300至23800点区间。

但他提醒，因为港股短线气氛大幅转差，不容易触发可观反弹，相信有机会继续先整固，甚至再稍为试一试底部支持，而且美元指数必须要停止上升，港股才有喘息机会，投资者若要趁低吸纳，比较适宜分注进行。至于中东局势，他指近日霍尔木兹海峡重新开通、油价急跌之后，美伊战争的风险因素已被市场完全反映，除非海峡再被封，且持续一段长时间，否则全球市场都不太会再受中东消息所影响。

另外，有业内人士认为，除了内地限制资本外流，港股今年来「炒唔起」亦由于企业盈利较逊色。事实上，港股通资金持续回流内地，在港外资由年初起「都走紧」，因为SpaceX上市令资金回流美国，另OpenAI和Anthropic都计划在美上市，因而造成虹吸效应。

不过，中证监主席吴清早前在陆家嘴论坛上强调，整治对象是未在内地持牌、却在内地开展跨境证券交易服务的机构，并非投资者跨境投资。香港证监会早前亦指，持牌公司可继续为中国内地投资者开立新帐户，惟必须符合所有开户规定，包括遵守「认识你的客户」及客户尽职审查规定等。

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