三星电子高层据报到访联想总部 或涉存储芯片供应等合作

据内媒引述消息报道，韩国三星电子高层团队到访联想（992）总部，交流内容或涉及存储芯片供应、AI硬件协同及长期合作机制等议题，但双方暂未就具体合作内容作出公开回应。不过，随着AI相关股集体回吐，两股今日齐齐下跌，其中三星电子（韩：005930）股价跌9%至286,000韩元；联想亦跌逾4%，收报22.02元。

或助联想获更强供应链保障

报道指出，联想正处于AI PC与AI基础设施业务共同扩张阶段，其供应链能力正成为资本市场重新评估公司的重要维度。有业内人士认为，如果联想与三星等国际存储大厂进一步深化长期供应合作，将有助于其在AI PC、AI服务器和企业AI基础设施交付中获得更强的供应链保障。

报道又指，三星是全球主要存储芯片厂商之一，在DRAM、NAND Flash及高带宽存储等领域具备较强市场地位。对于三星而言，联想作为全球重要终端和服务器客户，也是其在AI硬件周期中不可忽视的下游合作伙伴。

