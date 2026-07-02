罗兵咸料港IPO集资增至3800亿 全球三甲之内「有保证」

罗兵咸永道举行《2026年IPO市场中期回顾与展望》发布会，且将今年度香港新股集资额由年初的3200亿至3500亿元，上调至3800亿元，为四大会计师行中最乐观。德勤、安永和毕马威均维持预测，分别估计集资3,000亿、3,200亿和3,500亿元。罗兵咸永道资本市场服务主管合伙人黄金钱表示，按照现时客户的准备情况，相信「达到呢个金额（3,800亿元）一啲都唔难」，如果市况波动不大下，即是利率没有上调，集资额超过3,800元，甚至乎超过4,000亿元都「唔出奇」，而香港排名全球三甲之内「有保证」。

地缘政治等因素或影响下半年

他指出，今年上半年本地新股集资额约2,100亿元，现时逾十多只新股正在招股中，若果全数能顺利上市，将带来额外600亿元集资额，即是7月中旬新股集资额增至2,700亿元。而地缘政治局势反复，以及油价飙升会否令美国上调利率等不明朗因素下，将会影响下半年新股市场表现。因此，该行保守估计，下半年香港有至少2至3家集资逾100亿元的新股；5至10家集资50至100亿元；45家平均集资额均为10亿元。该行估计下半年约20只A股在港上市，数量与上半年相若。

料有更多海外公司在港上市

他提及，上半年有一家印尼公司在港挂牌，现时7家具海外业务的公司递表申港上市，另公司近期接获很多海外企业查询在港上市，故预计下半年或明年有更多海外公司在港上市，令本地资本市场更多元化。现时主要查询是东南亚和中东公司，消费品及服务等行业占比较多，当中有规模较大的企业，但在筹备时面对的困难相应较多。

港股大市疲弱，他指恒指过去2至3个月表现较为逊色，但其实如果要逆转可以很快。对于新股上市来说，并非「（股市指数）低位就唔好」，最难上市是市况波动，因为投资者与企业之间较难商讨股票定价。

他提及，有潜在大型公司来港挂牌，惟上市时间表取决于最后市况和能否接受估值，又透露目前筹备上市集资逾100亿元的公司不仅有2至3家，这些有机会因不明朗因素而推迟至明年上市，而公司手头上有筹资逾300亿元的新股项目。

