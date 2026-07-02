7厘息盈喜股不妨留意｜唐牛午市攻略

Meta㖊晚宣布计划出售闲置AI算力，一石激起千重浪，佢自身股价升咗近一成，但因为市场担心AI硬件需求因此放缓，导致晶片股全线大跌，跌幅普遍都达双位数。

7709动态trading补番注

至于捞唔捞货，我自己就觉得取决于两件事︰第一，你是否相信故事未完？信呢就系特价时段，唔信就讲多句都无谓；第二，你手头上的相关仓位有冇赢过钱？我自己呢，最新有赢过华虹（1347）、兆易创新（3986）以及南方海力士两倍（7709），所以今日都有补番高位（180元+）沽出的7709，以及沟多注ASMPT（522）的call 29961。

讲到尾，AI概念股高位震荡难免，最紧要都系识得动态trading，慢慢累积利润。

百富环球可留意

其他个股方面，可留意主要从事开发及销售电子支付产品的百富环球（327），公司刚发盈喜，最新公布盈利增长达三成，主要受惠美加业务做好，现价市盈率仅5倍，息率达7厘，现金水平拍住市值，虽然半日升咗半成，但仍处于今年低位，不妨留意。

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88