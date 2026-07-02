软银据报抵押OpenAI洽百亿美元贷款 提「偿还担保」盼让财团放心

据路透引述消息报道，软银集团（日：9984）已重新与包括高盛、摩根大通及瑞穗金融集团在内的一个财团洽谈贷款100亿美元，以OpenAI持股作抵押，并提出「偿还担保」，即如果作为抵押品的OpenAI股票贬值，银行可以向软银索偿。消息传出后，软银在日股价半日上涨1.68%，报6,101日圆。

若OpenAI贬值 财团可索偿

报道指出，软银最初要求贷款仅以其在OpenAI的持股作担保，但财团方面拒绝要求，因为私有企业更难估值，其股份亦比上市股票更难出售，一旦抵押品贬值，银行除了股份之外将无法对软银进行索偿。

为了让财团更放心，软银提议提供为贷款提供「偿还担保」，若OpenAI股份价值下跌，财团可向集团索偿。

此外，集团正面临2027年3月偿还400亿美元过度贷款的期限，该贷款用于资助其对OpenAI的投资，并很可能透过运用现有资产及其他融资措施来偿还。