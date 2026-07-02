哈萨克国家铁路申港上市 势成当地首间大型国企登港 一年收入达452亿

港股继续有不少新股向港交所（388）递交上市申请，包括哈萨克斯坦国家铁路公司（Kazakhstan Temir Zholy），中金为其独家保荐人。若成功上市，将成为首间大型哈萨克斯坦国企登陆港股市场。值得留意的是，特首李家超上月初率领香港和内地商贸代表团到访中亚，与哈萨克斯坦达成多领域合作共识，同时负责组织行程的贸发局主席马时亨当时亦曾透露，部分哈萨克斯坦国有企业正积极筹备来港上市。

哈萨克主权财富基金持有

据哈萨克斯坦国家铁路公司招股书披露，公司为当地运输与物流运营商，提供连接哈萨克斯坦生产中心与中国、中亚、俄罗斯、里海地区及欧洲的重要陆路运输通道，而公司股权由哈萨克斯坦主权财富基金Samruk-Kazyna全资拥有。另外，根据毕马威报告，该公司拥有该国规模最大的机车及铁路车辆车队。

财务方面，该公司去年收入为2.76万亿坚戈（约452亿港元），按年增加27.4%；年内利润3,436.46亿坚戈（约56.33亿港元），按年增加1.1倍。该公司表示，筹集的资金预计将用于铁路数字基础设施建设，对公司铁路基础设施进行全面、技术驱动升级，以及用于产能扩张等。

李家超上月率团访问哈萨克

翻查资料显示，李家超上月的中亚之行成果丰硕，代表团访问哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦期间，成功推动多方面成果，包括达成多领域合作共识，以及达成96项合作协议和谅解备忘录，其中涉及具体金额总值超过16.5亿美元等。

马时亨当时亦形容访问超级成功，并提前透露哈萨克正着力发展金融，对香港特别有兴趣，未来有哈萨克国企来港上市。另外，哈萨克国家主权基金Samruk-Kazyna行政总裁Nurlan Zhakupov亦曾于5月来港与港交所团队会面 。

佳鑫国际资源去年8月两地上市

实际上，去年已有哈国公司来港上市，佳鑫国际资源（3858）去年8月在香港和哈萨克斯坦同步上市，但佳鑫的主要股东是中国国企。

哈萨克石油集团（MM Petroleum Plc）亦曾于2022年6月以及2023年4月两次向港交所递交主板上市申请，惟随着招股书失效，该公司的上市行动亦随之无疾而终。

此外，若包括二次递表的阿维塔科技在内，递交上市申请的还有上海森亿智慧信息科技股份、山东省环能设计院股份、北京硅基流动科技股份等逾10家公司。