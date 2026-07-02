恒指憧憬「七翻身」 首日高开190点 腾讯阿里向上 AI硬件股回吐 兆易创新跌逾12%｜港股开市

港股昨日适逢假期休市，今年港股传统「五穷六绝」均应验，今日（2日）正式迎来「七翻身月」首个交易日。不过，隔晚外围向下，美国联储局主席沃什重申不会为利率政策提供「前瞻性指引」，表明将开辟新路径；加上市传Meta（META）自建云业务及出售剩余算力，虽然刺激该股收升8.8%至612.91美元，但利淡其他一众AI硬件股，其中美光（MU）跌逾一成至1,032.28美元。

美股向下 韩股曾跌逾6%

美股三大指数周三全线下跌，道指收市跌13点或0.03%，报52305点；标指跌16点或0.22%，报7483点；纳指跌173点或0.66%，报26040点；至于反映中概股走势的金龙指数，则升2.93%至6018点。

亚太区股市方面，昨日市传韩国政府正推动成立一个新智库，专门统筹利用晶片企业带来的巨额利润，虽然韩国产业通商资源部昨天早上随即否认传言，但仍拖累韩股昨日跌2%；加上昨晚再传出Meta出售剩余算力消息影响，今早延续跌势，韩国综合指数曾跌逾6%，重磅股SK海力士（韩：000660）挫逾9%；三星电子（韩：005930）亦跌逾7%。此外，日本日经指数今早亦曾跌1.9%，台湾加权指数则低开逾2%。

恒指高开 阿里腾讯齐升近3%

港股方面，恒指今早高开190点，报23071点。重磅科技股向好，阿里巴巴（9988） 及其美国数字支付处理商AUS Merchant Services Inc.同意支付6亿美元，以达成美国司法部不起诉协议，结束针对其在2016年至2024年间涉嫌违反《联邦食品、药品和化妆品法》的调查；该股开市升2.6%。至于腾讯（700）开市升3%；美团（3690）升2%；京东（9618）升3.8%；小米（1810）亦升3.5%。

相反，本港AI硬件股普遍向下，兆易创新（3986）逾12%；天数智芯（9903）及华虹宏力（1347）跌逾7%；澜起科技（6809）跌6.8%；中芯（981）跌5.9%；壁仞科技（6082）亦跌5.2%。

此外，内地汽车企业陆续公布6月份销售成绩后，比亚迪（1211）升4.9%；小鹏汽车（9868）升4.9%；理想汽车（2015）升3.5%；蔚来汽车（9866）亦升0.7%。

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安克创新公开发售超购26倍

新股消息方面，安克创新（668）公开发售部分超购约26倍，一手中签率30%，国际发售超购约9倍；开市报99.3元，跌0.02%。

曾永坚：恒指有机会下试22000点

香港股票分析师协会副主席曾永坚表示，港股受多个因素困扰，包括市场仍未释除内地加强防走资措施的疑虑；内地楼市和消费维持弱势，进一步拖累市场氛围；以及美国联储局缩表预期。他预期，港股在7月暂时难以扭转反复下跌的趋势，恒指短期内有机会下试22000点关口，而且反弹至20天线约24200点有明显阻力。

