恒指升174点险守两万三 AI股遭洗仓 智谱泻17% 专家料难「七翻身」｜港股收市

港股7月首个交易日一度大升454点，惟全日高开低走，收报23055点，升174点，重上两万三大关。大市成交3696亿元，创一个月新高；北水则重新净流出19.7亿元。港股表现跑赢区内市场，市场重燃AI泡沫争议，韩股大插近8%，一度触发熔断，港股AI概念股亦遭遇洗仓，多只股份录双位数跌幅。

韩股熔断收挫8% 海力士插15%

韩国综合指数一度触发熔断机制，收市狂泻7.9%，SK海力士急插14.6%，三星电子亦泻9.1%。韩媒报道，韩国金融监督院将与资产管理公司高层会面，预计讨论为炽热市场降温，重点关注为杠杆个股ETF提供更多保障措施。亚洲其他股市亦偏软，日经平均指数跌2.5%；台湾加权指数跌0.6%。至于上证综合指数亦挫2%。

恒指高开190点，在重磅科网股带动下，一度大升454点，惟资金承托力不足，全日反复回落，尾市升幅收窄至72点，收市仍升174点报23055点。国指收升54点报7612点。科指则收跌17点或0.4%报4454点。

阿里腾讯曾领涨 升幅逐步收窄

港股科网股表现反复，阿里巴巴（9988）曾飙4.9%，收市仅升1.8%报94.5元；腾讯（700）亦一度大涨4%，收市仅升0.1%报430.2元。阿里表示，将为旗下AI代理产品QoderWork、悟空及骡子快跑无缝升级，内媒报道指，此举将为相关产品整合升级成为一款更强大、以及面向企业生产力场景的AI产品。至于小米（1810）上扬4.4%收报22.6元；美团（3690）升3.4%报70.85元。

兆易创新失「金牛股」 长飞插22%

AI板块酿「小股灾」，存储概念股中，兆易创新（3986）急插18.4%收报969.5元，失「金牛股」身分；澜起科技（6809）挫16.4%报388.4元。光通讯股剑桥科技（6166）跌24.2%报114.4元；长飞光纤（6869）挫22.4%报198.3元。GPU概念股壁仞科技（6082）股份解禁，大插21%报48.32元；天数智芯（9903）跌17.1%报633.5元。至于焦点大模型股智谱（2513）跌16.6%收报1754元，同业MiniMax（100）挫14.4%报356.8元。

摩通：AI股走势似科网爆破前数月

摩根大通报告指出，市场近期走势与科网泡沫爆破前数个月相似，资金积极追逐AI晶片及设备股，但对科技公司并不热衷，最终将导致市场质疑今轮企业的AI资本支出能否持续，值得高度关注。但另一家投行高盛仍对AI乐观，指出市场再对AI泡沫感到忧虑，但目前牛市更接近由企业盈利增长推动，而非单纯依赖估值扩张的投机行为。

药股造好，石药集团（1093）飙8.3%报7.55元，为表现最好蓝筹股。石药收市后公布，与同业阿斯利康建立战略研发合作，利用石药专有的siRNA药物发现平台，开发新型小核酸候选药物。信达生物（1801）涨7.2%报85.35元；翰森制药（3692）涨6.4%报31.52元。

车股亦受捧，比亚迪（1211）大升8.1%报78.3元；吉利（175）升2.7%报17.32元。

黄金相关股受捧，主因联储局主席沃什称通胀预期近几周已有所下降，令加息预期同步降温。赤峰黄金（6693）涨10.5%报25.4元；灵宝黄金（3330）升10.4%报13.57元；紫金黄金国际（2259）亦升6.6%报94.3元。

谭朗蔚：24400点或已成牛熊分水岭

富昌证券联席董事谭朗蔚表示，恒指自早前失守24400点后，已形成长期跌浪，相信目前只属技术性反弹，上方23500至24400点有较大阻力，随后预计继续沉底。他解释，市场至今仍然追捧AI板块，恒指结构问题无法有效吸纳资金，股民不应贪平而轻易捞传统科网股，「到而家都无像样的反弹，太早捞只会自己辛苦，又要望住人哋（投资AI股）赚钱。」

对于AI概念股出现大跌，谭朗蔚亦提醒，市场对AI故事质疑的声音正不断发酵，这些股份亦已严重超买，故借势调整，但目前未能判断AI股是否炒完，仍需时观察。

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踏入7月首个交易日，恒指今早高开190点后，升幅一度扩大至454点，高见23335点，但其后升幅逐步收窄，并一度仅升102点至22983点，幸好临近中午再度向上，守住23000点，半日报23154点，升273点或1.19%，成交金额2,133亿元。科指半日报4499点，升27点或0.62%。

比亚迪海外销量创新高 半日升9%

蓝筹股中，阿里（9988）及腾讯（700）力撑大市，半日分别升2.7%及2%，连周刚公布6月销售数据的比亚迪（1211）升8.8%，为三大贡献恒指升幅股份。消息面上，比亚迪6月销量按年增5.5%至40.35万部，主因海外销量创新高，按年增长逾94%至17.53万部。

相反，中芯（981）及联想（992）半日分别跌8.9%及3.3%，为拖累恒指最主要股份。值得留意的是，市传Meta制定云端基础设施业务计划，拟向外部客户出售剩余AI算力及模型使用权，引发市场开始质疑算力是否由短缺转向局部宽松，导致多只之前热炒的AI股退热。

存储股急跌 兆易创新跌逾14%

存储概念股中，兆易创新（3986）跌逾14%、澜起科技（6809）跌逾9%；光通讯股剑桥科技（6166）跌19%、长飞光纤（6869）跌逾17%；GPU概念股天数智芯（9903）跌近17%，壁仞科技（6082）今日解禁，亦跌17%。至于焦点大模型股智谱（2513）跌逾14%，同业MINIMAX（100）跌逾11%。

另一方面，黄金相关股逆市受捧，主因联储局主席沃什称通胀预期近几周已有所下降，令加息预期同步降温，其中灵宝黄金（3330）升逾12%；赤峰黄金（6693）升逾9%；紫金黄金国际（2259）亦升8.6%。

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0920：港股昨日适逢假期休市，今年港股传统「五穷六绝」均应验，今日（2日）正式迎来「七翻身月」首个交易日。不过，隔晚外围向下，美国联储局主席沃什重申不会为利率政策提供「前瞻性指引」，表明将开辟新路径；加上市传Meta（META）自建云业务及出售剩余算力，虽然刺激该股收升8.8%至612.91美元，但利淡其他一众AI硬件股，其中美光（MU）跌逾一成至1,032.28美元。

美股向下 韩股曾跌逾6%

美股三大指数周三全线下跌，道指收市跌13点或0.03%，报52305点；标指跌16点或0.22%，报7483点；纳指跌173点或0.66%，报26040点；至于反映中概股走势的金龙指数，则升2.93%至6018点。

亚太区股市方面，昨日市传韩国政府正推动成立一个新智库，专门统筹利用晶片企业带来的巨额利润，虽然韩国产业通商资源部昨天早上随即否认传言，但仍拖累韩股昨日跌2%；加上昨晚再传出Meta出售剩余算力消息影响，今早延续跌势，韩国综合指数曾跌逾6%，重磅股SK海力士（韩：000660）挫逾9%；三星电子（韩：005930）亦跌逾7%。此外，日本日经指数今早亦曾跌1.9%，台湾加权指数则低开逾2%。

恒指高开 阿里腾讯齐升近3%

港股方面，恒指今早高开190点，报23071点。重磅科技股向好，阿里巴巴（9988） 及其美国数字支付处理商AUS Merchant Services Inc.同意支付6亿美元，以达成美国司法部不起诉协议，结束针对其在2016年至2024年间涉嫌违反《联邦食品、药品和化妆品法》的调查；该股开市升2.6%。至于腾讯（700）开市升3%；美团（3690）升2%；京东（9618）升3.8%；小米（1810）亦升3.5%。

相反，本港AI硬件股普遍向下，兆易创新（3986）逾12%；天数智芯（9903）及华虹宏力（1347）跌逾7%；澜起科技（6809）跌6.8%；中芯（981）跌5.9%；壁仞科技（6082）亦跌5.2%。

此外，内地汽车企业陆续公布6月份销售成绩后，比亚迪（1211）升4.9%；小鹏汽车（9868）升4.9%；理想汽车（2015）升3.5%；蔚来汽车（9866）亦升0.7%。

相关文章：内地车企公布6月销售 比亚迪按年增5.5% 理想交付跌近15%

安克创新公开发售超购26倍

新股消息方面，安克创新（668）公开发售部分超购约26倍，一手中签率30%，国际发售超购约9倍；开市报99.3元，跌0.02%。

曾永坚：恒指有机会下试22000点

香港股票分析师协会副主席曾永坚表示，港股受多个因素困扰，包括市场仍未释除内地加强防走资措施的疑虑；内地楼市和消费维持弱势，进一步拖累市场氛围；以及美国联储局缩表预期。他预期，港股在7月暂时难以扭转反复下跌的趋势，恒指短期内有机会下试22000点关口，而且反弹至20天线约24200点有明显阻力。

