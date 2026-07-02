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内地车企公布6月销售 比亚迪按年增5.5% 理想交付跌近15%

股市
更新时间：08:44 2026-07-02 HKT
发布时间：08:44 2026-07-02 HKT

内地汽车企业陆续公布6月份销售成绩，当中龙头比亚迪（1211）公布，6月销量40.35万部，按年增加5.5%；今年上半年合计，累计销量180.85万部，下跌15.7%。至于「蔚小理」新能源车新势力，蔚来汽车（9866）及小鹏汽车（9868）6月仍有交付量增长，理想汽车（2015）则仍然受压。

比亚迪拟购欧洲车厂

此外，外电引述比亚迪管理层指出，即将落实收购一间欧洲汽车工厂，以加快在欧洲的发展计划，而西班牙以及法国都是收购候选地区，又指很快会有决定。

蔚来交付按年大增63%

在「蔚小理」当中，蔚来汽车表现最佳，6月交付约4.06万部，较5月增加7.7%，并较去年6月急增62.9%。小鹏汽车亦有增长，6月交付4.01万部，按月增加24.8%，按年增加15.9%。

理想料本月推新一代车款

至于理想汽车却相对失色，6月交付3.09万部，按月跌7.4%，按年亦跌14.8%。不过，理想汽车在上月23日，发布新款旗舰SUV L8，而另一车系L6，预计将在本月推出新一代，新车款能否扭转交付量下跌趋势，仍要拭目以待。

吉利销售按年升31.9%

其他车厂方面，吉利（175）旗下多个汽车品牌6月总共售出16.14万部新能源车，按月增加21.1%，而按年则上升31.9%。新能源汽车品牌极氪（ZEEKR）及出口业务表现突出，极氪6月销量达3.52万部，按年增1.11倍。

零跑汽车（9863）上月交付9.33万部，按月增加14.5%，按年大增94.5%。小米集团（1810）6月交付量持续超过3万部，按年增约两成。

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