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市场观望沃什讲话 美股早段全线向下

股市
更新时间：21:40 2026-07-01 HKT
发布时间：21:40 2026-07-01 HKT

市场观望联储局新任主席沃什今晚在欧洲央行论坛的讲话，美股早段三大指数全线向下。道琼斯工业平均指数报52208点，跌110点；标普500指数报7469点，跌29点；纳斯达克指数报26022点，跌191点。

据CME「联储局观察」，7月维持利率不变概率为66.3%，加息25基点概率为33.7%；9月维持利率不变概率为33.1%，累计加息25基点概率为50%，累计加息50基点概率为16.9%。白宫国家经济委员会主任哈塞特称，提高利率将是一个错误。

ADP就业增9.8万逊预期 休闲酒店业连跌六个月

美国人力资源服务机构ADP公布，6月私人企业新增就业岗位9.8万个，低于市场预期的12万个，5月数字则由12.2万个下修。招聘步伐不均，教育及健康服务以4.8万个职位领跑，贸易运输及公用事业增1.5万个，金融活动增1.4万个，休闲酒店业则连续六个月表现疲软。小型企业贡献3.8万个岗位，中型及大型企业分别增1.9万及2.5万个。ADP首席经济学家表示，求职者找到工作的时间拉长，部分行业面临劳动力供给约束，就业创造速度放缓。

构建云业务出售过剩AI算力 Meta升7% 

个股方面，Meta正构建云业务出售过剩AI算力，开盘升7%。燃料电池龙头BloomEnergy获资管巨头Brookfield加码，AI基础设施融资规模从50亿美元增至250亿美元，开盘升逾2%。特斯拉首台量产Cybercab在美国得州开启工程测试，开盘升0.1%。

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