AI续主宰美股大牛市 标指下半年剑指8200点 专家料存储股「黄金周期」未完 「美光上望2000美元趁回调买」

美股今年上半年表现不俗，道指累升8.85%，创下自2021年以来最佳上半年表现，标指及纳指分别累升9.55%及12.79%，若单计第二季，标普累升14.87%，纳指更大升21.41%，道指亦上升12.9%，创14个季度以来最大升幅。一些市场人士近期担心在加息阴霾下美股回调在即，但资深投资者、冠域商业及经济研究中心主任关焯照接受《星岛头条》访问「派定心丸」，相信联储局年内不会加息，加上美股仍处于一个历时颇长的「大主题」升浪当中，美股下半年仍有望再创新高，当中标指剑指8200点，即是较现水平有9%潜在升幅。

回顾上半年美股，第一季受美伊战争爆发影响，以及市场担忧人工智能将颠覆软件和专业服务公司商业模式的负面情绪困扰，第二季市况则大幅回暖，资金纷纷涌入存储晶片等人工智能供应链相关股，费城半导体指数第二季大升88%，创下该指数史上最佳季度表现，上半年累升101%。SanDisk（闪迪，SNDK）上半年股价大升858%，冠绝标指成分股中最强；美光科技（MU）同期亦大升304%。

高盛：企业盈利须持续胜预期

美股第二季表现亮丽，一些分析师已担心市况将出现逆转，因目前标指成分股第二季盈利增速预期高达23.1%，高盛美国首席股票策略师Ben Snider近日指，企业盈利必须持续突破这个已经相当高的预期，才能维持升势。Kerux Financial首席投资官David Laut警告，若市场出现10%至20%回调并不令人意外，因美股距离上一次出现双位数回调已逾一年。RBC策略师Lori Calvasina日前上调标指目标价之余，亦提醒投资者做好出现5%至10%回调的心理准备。

关焯照表示，虽然下半年美股偶尔会有震荡及回调，但长线升势并未逆转。他说，美股今轮升市原因是AI带动的「工业革命4.0」，坦言AI主题的投资周期随时长达十年之久。

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关焯照预期联储局下半年不会加息，利好美股前景。

料储局不加息 选前谷经济利好

除了AI主题，他又认为美股下半年有其他利好因素，包括美伊局势缓和令油价回落，加上联储局新主席沃什偏好「截尾均值（trimmed mean）」通胀，剔除通胀数据中异常高和低的项目，此通胀指标在4月为2.3%，由此可知沃什未必认为美国通胀严峻，故关焯照预期联储局下半年不会加息；此外11月美国中期选举，执政共和党在民望偏低的情况下，有诱因在选前推出刺激经济的政策，均支持美股向上。

关焯照预期标指年底有望升至8000至8200点水平，主要动力来自部分大型科技股盈利增长，加上半导体、储存等股份权重持续扩大，进一步拉动指数表现；纳指100更可上望34000至35000点，即较现水平升约12%。他又特别提到罗素2000指数，相信在美国不加息及经济保持稳定下，中小型股有望跑赢三大指数，下半年升15%亦不足为奇。

选股方面，他继续看好AI相关板块，包括存储、储能及上游物料的股份。他特别提到存储晶片仍处于「超级周期」，不少机构均预期美光科技2027年每股盈利为150美元甚至更高，故他相信美光科技股价明年升至2000美元也不奇，即是较现价1,154.29美元大升逾七成，他建议投资者可趁每次股价回调时买入，有货者亦千万不要轻易被震走。

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剔走落后股「自制指数基金」

至于一般投资者，关焯照建议若没有时间研究个股，直接买入追踪纳指或标指的ETF已可取得不俗回报，但他亦指出，由于今次升市当中部分传统科网巨企，例如微软表现稍逊，投资者不妨「自制指数基金」，剔走稍逊的股份，保留优质、仍处于「黄金周期」的股份，借此提升回报。他又提到，若早前有传金管局正研究投资标指一事属实，亦应采取类似的「精选主题」思维，而非机械式全盘买入该指数500间公司。

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