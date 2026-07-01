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韩国传设新智库利用晶片巨头暴利 三星及海力士曾挫6% 政府部门紧急否认 

股市
更新时间：14:33 2026-07-01 HKT
发布时间：14:33 2026-07-01 HKT

韩国综合指数（KOSPI）今日上演「过山车」行情，今早开市不久曾升近1.7%，其后转跌最多3.9%。三星电子一度大跌6.7%，SK海力士曾跌5.6%。早前有传闻指，韩国政府正推动成立一个新智库，专门统筹利用晶片企业带来的巨额利润，今早被韩国产业通商资源部否认。

韩国综合指数午后跌幅收窄，最新仍跌1.7%；三星电子最新跌半成，SK海力士跌近3%。

称打击恶意传播误导讯息

韩国产业通商资源部在一份声明中表示，网上流传的有关首尔已致函三星电子和SK海力士，要求成立一个政府主导的、与利润分享相关的智库的传言完全是虚假的。该部门又指，将采取强硬措施，打击恶意传播此类误导性讯息的行为，并将此事移交调查机关。

韩国国内近期正讨论如何利用晶片制造商破纪录利润带来的额外税收收入，支持长期经济增长。韩国总统李在明日前接受访问时建议设立基本收入补助金，以此将部分超额利润分配给公众。韩国总统府随后解释说，李在明的言论并非针对特定公司，而是指韩国在人工智能转型过程中最终将面临的一项挑战。
 

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