上半年82%新股首挂收升 思格新能劲赚逾3.3万成「赚钱王」

上半年本港新股市场有85只新股上市（不计及转板），较去年的43只升97.7%；有会师计行估计期内集资额2099亿元，较去年1094亿元攀升91.9%；不论是数量和集资额都创近5年上半年佳绩。

回顾上半年本地新股市场首挂情况，如果不计及转板和介绍形式上市，84只新股中，有69只（约82%）新股收市升，12只（约14%）下跌，3只无升跌。上半年新股「赚钱王」为思格新能（6656），一手劲赚33530元；「蚀钱王」为华健未来（6132），一手蚀4654元；「超购王」为翼菲科技（6871），超购14854.4倍，更是历来本地新股「超购王」。

毕马威料港全年集资3500亿

另外，毕马威发表《中国内地及香港IPO市场2026年中期回顾》报告，毕马威中国香港资本市场组主管合伙人刘大昌在记者会上表示，该行维持去年底预测，即是香港今年全年集资3500亿元，而现时纳交所已毫无悬念将会取得今年度全球新股集资额首位，香港则保守起见可维持三甲内，有望排第二。

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真健康医疗首挂升2.2倍

昨日有4股「冲刺」在上半年挂牌，但2升2跌，当中「B仔股」真健康医疗（2697）表现最好，收市劲升2.2倍，一手20股帐面赚5476元。至于其余3股昨日上市表现方面，超购2133.8倍的鲟龙科技（6715）收市升51%，一手100股赚3850元。

不过，「顶头槌飞」才可稳中一手的来福谐波（3952）由升转跌，兼以全日低位收市，跌14.6%，一手100股蚀1250元。超购475.6倍的江西生物（6915）全日「破发」，收市跌12.7%，一手500股帐面蚀710元。