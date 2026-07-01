9只新股赶半年结共筹468亿 「果链」立讯精密集资达242亿

新股半年结尾班车昨日开出，有9只新股赶及招股，共筹集逾468亿元。当中，已在内地挂牌、苹果供应链之一的立讯精密（2475）一己之力已占集资额逾半，最多高达242.7亿元，而阿布扎比投资局、淡马锡、腾讯控股（700）亦入局，作为其26个基石投资者之一，合共投资额占是次发行48.4%。

立讯精密基投星光熠熠

在多只新股抢资下，彼此招股气氛相若，当中只有立讯精密暂有19.66亿元孖展，占香港发售集资额约81%，即孖展未足额。其余8股孖展已足额，当中以制造解决方案供应商鼎泰高科（1377）暂有30.66亿元孖展，超购倍数最高。该股有胜宏科技（2476）、建滔集团（148）、在台湾挂牌的定颖投控加持，作为16个基投之一，认购额占是次发售逾41%。

值得留意的是，9只新股将香港发售定为1成，不设强制回拨，但招股时间不一。另除了货柜堆场营运商永康控股（2523）和南酸枣食品公司齐云山食品（2797）外，其余7股都有引入基投，而机械人制造商珞石机器人（3752）和中国电子测量仪器公司普源精电（537）的基投全为中资背景。12英寸纯晶圆代工企业晶合集成（2249）吸纳20个基投，包括其客户思特威、奇瑞汽车（9973）、澳洲养老基金NGS Super、对冲基金Verition等；深耕电子陶瓷材料和零件领域的三环集团（6951）则有阿里巴巴（9988）、腾讯控股（700）等17个基投护航；化工集团滨化股份（6745）亦有中国宏桥（1378）等7个基投支持，以上3只新股的基投认购额均占发行近5成。

滨化股份折让多达52.8%

在9只新股中，集资规模最大的6只均已在内地挂牌，融资介乎11.4亿至242.7亿元。如果将6只新股的港股最高招股价，与其昨日A股收市价相比，滨化股份的折让最多，达到52.8%；立讯精密最少，只有22.1%。晶合集成、三环、普源精电和鼎泰高科的港股最高招股价较A股，分别折让52.6%、47.9%、46.9%和40.2%。

7月首股安克创新暗盘潜水

此外，作为7月首只打头阵上市的新股安克创新（668）昨日于3大暗盘场已「潜水」落幕，分别跌3.8%至5.2%不等，报94.2至95.5元，一手100股帐面蚀382至512元。