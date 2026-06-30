大快活：暂无加价计划 已找到生意模式 「唔会再差落去」

大快活（052）行政总裁李碧琦表示，26/27财年目标香港地区新增4至8间分店，拓店依托AI与大数据选址模型。她直言，「开店易，开赚钱门店难，已经揾到点做生意的新模式」 ，指北上消费虽成常态，但集团效率提升，「唔会再差落去」。

部分续租个案录得双位数租金下调幅度

租金方面，副主席罗辉承表示，当前续签合约对应三年前低位行情，租金下调空间不及过往，但集团仍持续向业主争取减租，部分续租个案仍录得双位数租金下调幅度。

李碧琦指，集团暂无加价计划，依靠环球多渠道采购、持续引入新供应商强化议价能力，搭配大埔中央厨房统一供应链管控压缩成本，避免将成本转嫁消费者。

内地计划新开10至14间门店

内地方面，李碧琦指，计划新开10至14间门店，主攻大湾区二线城市，2026年在江门及珠海新开门店成效理想。

谈及AI，罗辉承表示，「因市场动荡更需要做呢件事」，将品质产品、拓宽客群、门店网络扩张定为未来三大增长主线，AI及大数据是核心支撑。

罗开扬现身业绩会

另外，大快活集团主席罗开扬去年四月起转任非执行董事，由儿子罗辉承接棒。今日业绩发布会罗开扬则在会议开始后低调进入会场后排，其后带著笑意离去。

被问及父亲「突击」，罗辉承笑言，「佢可能嚟睇吓我哋表现」，但强调毫无压力。