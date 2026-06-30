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华夏基金料下半年投资机会多元化 「AI和非AI之间分歧收敛」

股市
更新时间：17:56 2026-06-30 HKT
发布时间：17:56 2026-06-30 HKT

华夏基金（香港）公布下半年投资展望。华夏基金（香港）研究部主管张钧表示，港股表现疲弱主要由于中国财政政策自4月起边际收缩，内需疲弱，非AI相关股份遭资金流出。他预期三、四季度的时候，财政赤字率有机会重新转为扩张，AI和非AI之间的分歧会得到收敛，下半年投资机会将更加多元化。

市场对联储局加息预期过高

美股方面，张钧指出，美国除了AI以外的经济数据明显较差，退税及储蓄率下降的支撑因素可能在下半年消失，美国经济可能比想像的走得快一点。他认为，市场对联储局今年加息的预期过高。

预期AI行情仍有200个交易日

其他市场方面，张钧认为AI产业链的投资级别高于消费电子及新能源车，预期AI行情仍有约200个交易日。华夏基金（香港）股票投资经理黄硕表示，港股互联网平台公司减去净现金后，部份公司仅余两至三倍市盈率，即使盈利有20%下修，估值仍然绝对便宜。

美债下半年区间波动为主

华夏基金（香港）固定收益投资经理吴畏认为，美债下半年以区间波动为主，十年期区间4.2至4.7厘，两年期4至4.3厘，澳洲及英国国债有机会走出结构性牛市，德国国债倾向区间操作。

比特币中长线仍看好

数字资产方面，华夏基金（香港）基金经理吴隽瑜表示，比特币中长线仍看好，主因包括CLARITY法案有望通过、主权基金持续增持，以及美国财政部可能透过黄金重估增持比特币。

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