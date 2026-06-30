港交所7.2起优化买卖单位 指定8种标准化每手股数 每手价值上限5万 下限降至1000元

港交所（388）就优化香港证券市场每手买卖单位框架的咨询文件刊发咨询总结，在考虑市场意见后决定对包括股票及房地产投资信托基金在内的适用证券推行以下优化措施，包括将每手价值指引下限从2,000元降至1,000元；为每手股数大于100股的发行人，增设5万元的每手价值指引上限；以及标准化每手股数为指定的八种，即每手1股、50股、100股、500股、1,000股、2,000股、5,000股和10,000股。最新优化措施将分两阶段实行，第一阶段将于7月2日起生效。

拟优化碎股交易机制

今次咨询共收到85份来自新股市场及二级市场不同参与者的回应意见。回应人士踊跃支持建议的所有优化措施，并肯定改革方向有助提高营运效率及降低香港证券市场投资门槛。在考虑市场意见后推行每手买卖单位框架优化措施。另外，除优化每手买卖单位框架外，港交所亦计划优化碎股交易机制，并正研究推出新的自动对盘交易机制，待监管机构批准及市场准备就绪后，考虑最早于2027年第三季推出。

第二阶段11月16日后生效

根据安排，每手买卖单位框架优化措施第一阶段将于今年7月2日起生效，第二阶段则在2026年11月16日无纸证券市场推出起生效 。

第一阶段中，对于潜在发行人，即生效日之前提交IPO申请的潜在发行人将须遵守新的每手价值指引上限及下限的规定；而生效日之后的提交IPO申请潜在发行人将须遵守新的每手买卖单位框架中所有要求。

至于现有发行人将须遵守新的每手价值指引上限及下限，不过若现有发行人进行涉及更改每手股数、股份合并、或股份分拆的公司行动，将须遵守新的每手买卖单位框架中所有要求。另外，于第一阶段中，每手价值的指引上限只适用于每手股数大于100股的适用证券。港交所将定期审核每手价值，并通知六个月评估期结束时每日平均收盘每手价值超过50,000元的发行人，要求有关发行人于相关评估期结束后六个月内降低每手价值。

至于第二阶段下，所有发行人都必须在完成过渡至无纸证券市场后六个月内采用其中一种标准化的每手股数。对于已完成过渡至无纸证券市场的发行人，更改每手股数时将不需要进行并行买卖。

港交所市场主管余学勤表示，落实简化每手买卖单位是港交所降低市场门槛、便利投资者参与股票交易的重要一步，标准化每手股数将为持续提升市场微结构奠定坚实基础，亦为日后再考虑统一每手股数铺路。这项改革配合其他市场基础设施优化措施及产品创新，将进一步巩固香港作为领先国际金融中心的地位。