9新股同步今招股 立讯精密集资242亿最多 三环获腾讯阿里任投  鼎泰高科一手3.8万

港股新股市场持续炽热，今日（30日）起再有9只新股同步招股，包括普源精电（537）、鼎泰高科（1377）、立讯精密（2475）、齐云山食品（2797）、珞石机器人（3752）、三环集团（6951）、滨化股份（6745）、晶合集成（2249）及永康控股（2523）。当中6股于7月6日截止招股，滨化股份及晶合集成于7月7日截止认购，永康控股则于7月8日截止认购；上述股份预期分别于7月9日至7月13日陆续挂牌。

普源精电较A股折让逾45%

普源精电计划全球发售2,480.22万股H股，一成于香港公开发售，招股价最高45.98元，最多集资11.4亿元，每手100股，入场费4,644.37元，预期7月9日挂牌，中信证券为独家保荐人。普源精电A股（688337）今日（30日）中午收报73.54元人民币，相当于84.88港元，意味H股较A股折让45.8%。

公司为中国电子测量仪器公司，设计、开发及制造电子测量仪器及解决方案。根据弗若斯特沙利文资料，按2025年收益计，公司为中国最大的电子测量仪器供应商，全球排名第八。

普源精电引入HHLR Advisors、CPE Hemlock、苏州高新区、华圆、阳光电源香港、彭年集团 、中信保诚基金、CPE Hemlock为基石投资者，总金额约6,128万美元。

所得款项净额约30%在未来五年用于提升研发能力；约20%将于未来五年用于扩充整体产能及提升产品线的自动化；约20%将于未来五年用于策略性投资及收购， 以实现长期增长目标；约20%将于未来五年用于加强全球销售、营销及服务网络；约10%将拨作补充营运资金及作其他一般企业用途。

鼎泰高科入场费逾3.8万

鼎泰高科计划全球发售1,263.2万股H股，一成于香港公开发售，招股价380元，最多集资48亿元，每手100股，入场费38,383.24元，预期7月9日挂牌，中信证券及汇丰为联席保荐人。鼎泰高科A股（301377）今日（30日）中午收报550元人民币，相当于634.81港元，意味H股较A股折让40.1%。

公司为精密制造解决方案供应商，主要为全球PCB制造价值链提供钻孔、铣削及其他精密制造工艺相关工具、材料及智能设备。根据弗若斯特沙利文资料，以销量计，公司为全球最大钻针供应商。于往绩记录期间，以钻针销量计，于2023年至2025年各年均位居全球第一。就PCB钻针的销售收入而言，于2023年位居全球第一、2024年位居全球第二，2025年则重返全球第一，全球市场份额分别为 21.4%、20.8%及22.9%。

鼎泰高科引入胜宏科技（2476）的胜宏香港、HHLR ADVISORS LTD.、ASPEX MASTER FUND、建滔集团（148）的建滔投资、CPE INVESTMENT XV LIMITE、Cloud Alpha Capital Management Limited、易方达、VERITION MULTI -STRATEGY MASTER FUND LTD、泰康人寿、ATHOS CAPITAL LIMITED、HEL VED MASTER FUND、MILLENNIUM、IFUND SPC – Vision IX SP、霸菱、Martis Fund， L.P.、定颖投控为基石投资者，认购金额2.54亿美元。

所得款项净额约67.5%将用于推进国内外产能布局，拓展全球业务；约10.0%将用于前沿技术投入；约10.0%将用于战略性收购和投资；约2.5%将用于全域数智化运营体系建设项目；约10.0%将用于补充营运资金及一般公司用途，以支持日常营运及未来业务发展。

立讯精密最多集资逾242亿

立讯精密计划全球发售约3.83亿股H股，一成于香港公开发售，招股价不高于63.28元，最多集资逾242亿元，每手100股，入场费6,391.82元，预期7月9日挂牌，中信证券、高盛及中金公司为联席保荐人。立讯精密A股（002475）今日（30日）中午收报70.6元人民币，相当于81.49港元，意味H股较A股折让22.3%。

公司为精密智造解决方案提供商，产品覆盖消费电子、汽车电子、通信与数据中心等领域。根据弗若斯特沙利文资料，按2025年收入计，立讯精密为中国大陆最大、全球第五大精密智造解决方案提供商，并在消费电子零组件及模组市场中排名全球第二、中国大陆第一。

立讯引入淡马锡(太白及True Light)、HHLRA、GIC、CPENeem、香港景林、Foresight Funds、ADIA、UBS AM Singapore、Oaktree、Eastspring(Eastspring Singapore及Eastspring HK)、First Sentier Investors、广发基金、汇添富(香港)、博时国际、富达国际、惠理、泰康人寿、腾讯(Huang River及Prosper High)、Mirae投资者(Mirae Securities及Mirae Asset)、Perseverance Asset Management、嘉实、Millennium、Jane Street、WT Asset Management、MY.Alpha、Polymer为基石投资者，认购金额合共15亿美元。

所得款项净额约35%用作扩充产能及升级现有生产基地；约30%用作投资于 技术研发，完善制造流程及提高智能制造能力；约15%用作投资上下游行业或相关产业的优质目标；约10%用作偿还若干现有计息银行借款；及约10%用作营运资本及其他一般公司用途。

齐云山食品入最多仅集资2亿

齐云山食品计划全球发售2,500万股H股，一成于香港公开发售，招股价5元至8元，最多集资2亿元，每手500股，入场费4,040.35元，预期7月9日挂牌，中泰国际为独家保荐人。

公司主要销售南酸枣食品产品。根据灼识咨询资料，按2025年零售额计，公司占中国南酸枣食品市场29%，位居行业第一。齐云山食品是次招股未有引入基石投资者。

所得款项净额约36.3%将用于扩建生产及储存设施；约18.3%将用于提升研发能力；约13.9%将用于发展电商基础设施及用作线上推广开支；约27.0%将用于拓阔中国现有及未开发市场的线下销售及经销网络；约4.5%将用于额外营运资金及其他一般企业用途 。

珞石主要制造及销售机器人产品

珞石机器人计划全球发售2,303.19万股H股，一成于香港公开发售，招股价38元，集资约8.7亿元，每手100股，入场费3,838.32元，预期7月9日挂牌，中金公司、国泰君安国际为联席保荐人。

公司主要制造及销售机器人产品，并提供相关机器人解决方案，产品涵盖工业机器人、柔性协作机器人及具身智能机器人。根据灼识咨询资料，按2025年收入计，公司在中国工业机器人市场排名第六，在中国协作机器人市场亦排名第六。同时是中国具身智能机械臂市场前五大供应商之一，市场份额为 6.3%。

珞石机器人引入广发基金、华泰资本、金融街资本、Yishao Capital及All View Fund为基石投资者，总投资额3,508万美元。

所得款项净额约35.0%将用于提升研发能力，及丰富机器人及相关解决方案种类；约25.0%将用于发展海外销售网络以增加市场份额及支持国际业务增长；约22.0%将用于提升生产效率及产能，以支持业务的迅速增长；约8.0%将用于战略投资，以实现长期发展目标；约 10.0%将用于营运资金及其他一般企业用途。

三环集团获腾讯阿里任基投

三环集团计划全球发售7,136.43万股H股，一成于香港公开发售，招股价最多100.3元，最多集资约71.65亿元，每手100股，入场费10,131.16元，预期7月9日挂牌，中国银河国际为独家保荐人。三环集团A股（300408）今日（30日）中午收报166.51元人民币，相当于192.19港元，意味H股较A股折让47.8%。

公司深耕电子陶瓷材料及零部件领域逾55年，产品覆盖通信、AI及数据中心、消费电子、汽车电子、半导体制造及封装、新能源等应用场景。

三环集团引入淡马锡、JPMAMAPL、CPE River、Ninety One Asia、Alibaba Investment、黄河（由腾讯全资拥有)、GSAM、宏利、泰康人寿、汇添富投资者、博时国际、工银理财、IvyRock、大湾区共同家园投资、Metazone、Verition Fund、GMF与IRMF为基石投资者，合共认购4.55亿美元。

所得款项用约41.2%投资于国外新建扩建项目以及自动化建设，以提升产能、提高效率及加强供应韧性。主要措施包括以下位于泰国及德国的项目，以满足客户需求、缩短交货时间及加强我们的全球服务网络；约48.8%将用于技术迭代和材料创新，夯实一体化技术壁垒， 支持全球化业务拓展，并推进关键环节的国产替代；约10.0%将用于营运资金及其他一般企业用途。

滨化股份较A股折让逾5成

滨化股份计划全球发售3.52亿股H股，一成于香港公开发售，招股价3.05元至3.59元，最多集资约12.6亿元，每手1,000股，入场费3,626.21元，预期7月10日挂牌，华泰国际、建银国际为联席保荐人。滨化股份A股（601678）今日（30日）中午收报6.58元人民币，相当于7.59港元，意味H股较A股折让52.7%至59.8%。



公司为综合型化工集团，主要从事氯碱化学品、碳三碳四化学品及湿电子化学品生产及销售，核心产品包括烧碱、环氧丙烷、MTBE及电子级氢氟酸等。

滨化引入北京益安及华泰资本投资、鲁花道生及华泰资本投资、Aurora SF、中国宏桥（1378）、Hyperion Venture、天图、盛威为基石投资者，认购金额4980万美元。

所得款项净额约40%将分配在滨州北海经济开发区源网荷储项目建设；约30%将用于提升的研发能力；约10%将用于在中国建设电子化学品生产设施；约10%将用于发展海外销售及服务网络；约10%将保留用于一般营运资金和运营灵活性。

晶合集成集资额近70亿

晶合集成计划全球发售约2.16亿股H股，一成于香港公开发售，招股价30元至32.3元，最多集资约69.8亿元，每手100股，入场费3,262.57元，预期7月10日挂牌，中金公司为独家保荐人。

公司为12吋纯晶圆代工企业。根据弗若斯特沙利文资料，2020年至2025年间，晶合集成在全球前十大晶圆代工企业中，产能及收入增长速度排名全球第一；按2025年收入计，为全球第九大、中国大陆第三大晶圆代工企业。

晶合集成引入集创、璞新科技、智感微电子科技香港、奇瑞汽车香港、香港歌尔泰克、泰康人寿、广发基金、上海高毅及CICC Financial Trading Limited、Perseverance Asset Management、汇添富（香港）、NGS Super、HHLRA、WT Asset Management、常春藤、Verition、保银、大成国际、工银理财、中邮理财、嘉实国际资产管理为基石投资者，认购金额共4.46亿美元。

所得款项净额约53.6%将用于研发及优化新一代22nm技术平台，以加强技术竞争力及满足市场对高性能产品的需求；约23.1%将用于基于AI技术的智能研发及生产计划；约13.3%将用于在中国香港建立研发及销售中心，以开展研发及销售活动；约10.0%将用于运营资金及一般企 业用途。

永康控股截止认购日最迟

永康控股计划全球发售5,160万股股份，一成于香港公开发售，招股价2.2元至2.68元，最多集资近1.4亿元，每手2,000股，入场费5,414.05元，公司7月8日截止认购，预期7月13日挂牌，华富建业企业融资及同人融资为联席保荐人。永康控股是次招股未有引入基石投资者。

公司为集装箱堆场营运商，总部位于新加坡，并于中国、香港、马来西亚、泰国及越南经营业务。按2025年集装箱吞吐量计，公司为新加坡领先及东南亚第二大集装箱堆场营运商。

该公司一般以品牌名称「永康」于新加坡、泰国、马来西亚及越南经营，于香港则以品牌名称「PCL」及「明丰」经营。至于中国的业务，以品牌名称「克运」及「毅发」经营。

所得款项净额约约10.0百万新加坡元（相当于约60.6百万港元）用于建设和发展Mega Depot（一个预期将有仓库及集装箱堆场的新加坡综合物流枢纽）；约4.6百万新加坡元（相当于约27.9百万港元）用于偿还因融资Mega Depot建筑成本而借入的贷款或银行借款所产生的利息开支；约1.5百 万新加坡元（相当于约9.1百万港元）将用作营运资金。