半新股解禁潮 提防沽压涌现｜唐牛午市攻略

世界杯进入淘汰赛阶段，赛事观赏度逐渐提升，尤其日本对巴西嘅足球小将模式，将全城气氛推至高峰。可惜，呢边厢的港股，经历昨日的兴奋，今日即打回原形，恒指半日失守22800水平，收报22752点。跌市元凶必数内银股，四大内银跌幅介乎2%至4%，除了早前中行（3988）避税事件外，未见有新的坏消息，但始终早前累积升幅大，部份股息率跌至不足4厘，如今有回调借口，想捞货宜分段吸纳，兼有挨价准备。

ASMPT破顶吼好仓

科技股表现则不失礼，㖊日提过嘅腾讯（700）逆市硬净；AI概念股轮流发威，今日轮到ASMPT（522）创新高，破顶唔估顶，好仓选择可留意ASMPT call 29961，行使价322元，实际杠杆3.7倍。

值得留意的是，半新股今个月进入解禁潮，今天解禁的迅策（3317），跌幅曾超过一成，半日仍跌逾6%至111.9元；另一焦点半新股壁仞（6082），本周四亦迎来解禁，由于累积升幅已达两倍，出现沽压绝对唔意外，有货的战友请自行调节仓位，冇货的不如假期返来再算吧。

唐牛

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