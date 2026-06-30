江西生物曾跌逾3成「破发」 90后董事长：增值税率影响利润不大

今日有4只新股首日挂牌，当中仅人用破伤风抗毒素提供商江西生物（6915）「破发」，低开近34%至7.4元，其后跌幅收窄，暂报9.98元，仍跌逾一成，一手500股账面蚀610元。现年33岁的江西生物董事长敬玥表示，今年中国生物医药相关的增值税率调整较大，虽然公司在销售上的税率上升，但与进项税相关的减少，故对整体利润影响并非很大。公司同时会进一步降低生产成本，以及扩大销售生产规模，以控制成本支出，维持毛利率水平。

受累人用TAT平均售价下降

根据该公司招股书披露，中国人用TAT适用的增值税税率自今年起由先前的3%，调整为13%。江西生物预计，截至今年底止年度的净利润按年将大幅减少，主要因为基于增值税政策变动而预期与经销商进行的定价调整，令人用TAT国内销售的平均售价下降。

料出口销售占收入不断提高

该公司去年度出口销售收入占27%，她预计占比会不断提高，因为发展中国家，尤其是一带一路国家，在过去20、30年间对中国医疗物资需求不断提高，其购买能力亦不断提高，所以公司策略是在这些国家先确保一个比较大的市场占有率和品牌知名度。随著这些国家不断发展，再提高公司在这些国家的收入和利润水平。

她提及，很多人可能关注到其作为90后的身份，但事实上她工作逾10年，又认为除了年龄或家族传承外，个人更多的是对职业的敬畏及希望公司可以做大做强。她于2017年5月加入江西生物且担任董事；自2022年1月起，担任董事长；去年调任为执行董事。

她于2016年5月取得美国纽约大学斯特恩商学院商业及政治经济学学士学位。及后，自2016年6月至2017年12月担任深圳金瑞丰生物科技总经理；另现正于香港理工大学攻读工商管理博士学位。

该股的香港发售超购475.6倍，抽800手中2手，「顶头槌飞」中3至4手，国际发售超购3.3倍。

