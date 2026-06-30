三星、SK海力士与美光遭集体诉讼 被控操纵记忆体价格及垄断市场

全球三大晶片制造商三星电子、SK海力士与美光科技近日遭加州北区联邦地区法院受理诉讼，被控在DRAM市场涉嫌共谋限制产能、操纵价格及垄断市场，共同策划了一场「记忆体末日」（RAMpocalypse）。消息传出后，美光（MU）在美股价昨日盘中交易一度下跌9.6%，随后回升至1.14%，收报1,145.28美元；SK海力士（韩：000660）今早在韩股价则暂升0.6% ，报2,643,000韩元；三星电子（韩：005930）则升逾3%，报323,000韩元。

转移产能至HBM 制造短缺

综合媒体报道，这场反垄断诉讼在6月25日提起，共有17名原告，包括14名个人消费者和3家小型电脑企业，原告要求法院介入，终止美光、三星及SK海力士的垄断行为，同时寻求3倍的赔偿金。

虽然三大巨头对外宣称，产能缺口源于AI 应用爆发导致数据中心需求激增，但原告指这是厂商的战略选择，透过将有限产能大规模转移至利润丰厚的高频宽记忆体（HBM），削减了传统DDR3和DDR4晶片产量，蓄意制造零售市场严重短缺，并优先与苹果及联想等科技巨头签订长期供货合约，剥夺了一般零售市场的资源。

DRAM价格4年升约700%

诉状内容提到，自2022年以来，3家公司联手缩减DDR3及DDR4等传统DRAM的产线，借此控制DRAM的供给与价格，此外，美光关闭其消费性DRAM品牌Crucial，进一步压缩个人电脑及消费性装置的供给。根据数据显示，传统DRAM价格已在4年内上升约700%；诉状更特别点名苹果近期对iPad及Mac的涨价，为垄断市场对下游影响的证据。

三星与SK海力士曾被罚7.31亿美元

此外，原告亦在诉状中引用了3家公司过去的反竞争行为，其中早在2005年，三星电子与SK海力士就曾因在1999年至2002年间操纵DRAM价格，被美国司法部提出刑事价格垄断指控，处以3亿美元的刑事罚金，总计罚款7.31亿美元，并导致多名高管被判入狱，当年的主要受害者包括戴尔、康柏电脑、惠普、苹果、IBM及捷威等PC制造大厂。