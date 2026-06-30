港股半年结粉饰橱窗下反弹｜古天后

6月30日，大致多云，有几阵骤雨，初时局部地区有雷暴，日间短暂时间有阳光及炎热。美股周一止跌回稳，道指创新高报52182，升306点或0.59%；标指升86点或1.18%，报7440；纳指升522点或2.07%，报25820。

市场消息指百度（9888）旗下晶片业务昆仑芯计划在港上市，百度ADR抽高7.6%，折合为港元较本港高5.2%，咁啱今日古天后喺星岛日报亦系分析百度，大家可以去睇睇。重磅股中，亚马逊股价收市反弹3.2%，Tesla回升8.5%，Meta升2.2%；Alphabet正式获纳入道指成份股行列，股价抽高4.8%，为涨幅最大道指成份股。SpaceX下月获纳入纳指100指数成份股，股价反复回升7.1%；Charter Communications据报与SpaceX商讨合作，股价一度炒高25.8%，收市升幅收窄至9.4%。Honeywell逆市跌6.4%，为表现最差道指成份股。

摩根大通策略员Mislav Matejka将泛欧600指数今年底目标，从原先630点上调至680点，较现水平有7%上升空间，系全部大行中最乐观，主要预期企业盈利经过3年停滞后，今年将重新加快增长，每股纯利料升18%，明年续升12%。高盛相信，美国经济稳健及人工智能（AI）投资热潮下，美股将再获得新一季业绩支持，RBC资本市场将标指12个月目标提升至8150。

市场关注联储局主席沃什本周稍后喺欧洲央行年会的发言，可能对未来息口走向作出暗示，美国10年期债息曾升2.2个基点，至4.391厘，对息口较敏感嘅2年期债息涨3.1个基点，至4.119厘。美国里士满联储银行总裁巴尔金接受彭博访问时警告，目前通胀太高，但有迹象显示物价压力或快将缓解。

美国最高法院周一以5对4票裁定，被白宫指控按揭欺诈嘅联储局理事库克（Lisa Cook）可暂时留任，理由系特朗普政府未有事先发出解雇通知，也未有畀机会佢为自己辩解。美汇指数一度回落0.29%，至101.07；日圆跌0.14%，至161.98兑每美元，失守2024年7月低位，创自1986以来40年新低；每百日圆兑港元低见4.8405，交易员高度注视日本当局会否再度入市支持圆汇。

恒指需突破下降轨 才扭转跌势

昨日期指结算日，港股练完九阴真经（连续开出九枝阴烛）后，卒之反弹，恒指高开155点后，升势持续，最多升511点，恒指收市升354点，报23026，成交额3,153亿元，则略嫌未能配合升势。港股上周曾低见22518，距离较高位28056回落两成嘅熊市定性水平仅差几十点，加上22620水刚好为去年低位19260升至本年初高位28056黄金比0.618，若然港股仍处于牛市之中，此水平有一定支持，结果上周五收市亦重返22620之上收市，并开始展开反弹。

由于今日为半年结，有机会喺粉饰橱窗下延续反弹。反弹之势若能延续，首个反弹目标先企好5日线约23100水平，再上望100周线约23491及10日线约23686，100个月线23645，如能企稳23600-23700水平，则有望继续向5周线约23860推进。若企稳23800则有望延续反弹至20日线24337及进发。不过由5月高位回落至今所形成之下降轨，顶部目前大约为24400，除非大市能突破此下降轨，扭转下跌趋势，否则港股仍难改变一浪低于一浪向下寻底格局。

古天后