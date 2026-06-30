港股半年累跌2749点或10.7% 跑输亚洲主要股市 专家料估值已低｜港股收市

港股2026年上半年收官，于6穷月最后一日，港股在金融股尤其是内银股走弱的拖累下，恒指再跌145点收市，收报22881点，时隔一日再失守23000关。半年计恒指累跌2749点，相当于10.7%，跑输亚洲主要股市，亦为区内唯一以跌市收官的主要股市。港股周三假期休市，大市成交再回落至3080亿元，惟北水转流入58.95亿元，结束连续流出3日趋势。

亚洲各市普遍大涨 韩国综指半年升逾倍

亚洲主要股市中，韩国综指周二收升1%，半年计累升逾1倍，为区内表现最佳的主要股市；台湾加权指数紧追其后，收升2.5%，半年累升59.2%；日经225指数收升0.9%，半年累升39.2%；新加坡加权指数收跌0.7%，惟半年依然累升11.3%；至于内地上证指数则收升0.5%，半年亦累升3.2%。

恒指周二低开19点后，反复向下，在金融股跌幅扩大的拖累，最多跌341点，尾市获主要科技股靠稳支持，跌幅喘定，全日收报22881点，跌145点，未能企稳23000关结束上半年。国指收报7558点，跌47点；科指则跑赢大市，收报4472点，升79点。

半年计，恒指累跌2749点或10.7%；国指累跌1355点或15.2%；科指累跌1043点或18.9%；整个6月中，恒指累跌2301点或9.1%；国指累跌867点或10.3%；科指累跌412点或8.4%。

联想半年升1.5倍冠蓝筹 携程累跌43.8%最弱

股份方面，联想（992）累升1.5倍，为今年上半年中表现最佳蓝筹股；携程（9961）则累跌43.8%，为上半年表现最差蓝筹股；全月计，药明康德（2359）累升18%，为6月表现最佳蓝筹股；中国铝业（2600）累跌31.6%，为6月表现最差蓝筹股。

重磅科网股多数造好撑市，腾讯（700）扬2.3%，收报429.8 元；美团（3690）走高1.3%，收报68.5 元；联想（992）大升8.2%，收报23.02 元，为表现最佳蓝筹股；百度（9888）涨5.1%，收报109.6 元；已被纳入沪港通的网易（9999）升1.5%，收报202.4 元。

内银股续挨沽拖累大市 芯片股普遍受捧

芯片股普遍受捧，中芯国际(981)向上5.4%，收报89.4 元；华虹宏力(1347)升5.4%，收报215.2 元；ASMPT(522)大升10%，收报238.8 元；FORTIOR （1304）大升10.5%，收报140.6元。

国家审计署报告负面继续影响市场情况，对内银股需挨沽拖累大市，工行(1398)挫2.9%，收报6.43 元；中行(3988)跌2%，收报4.99元；建行(939)挫2.1%，收报8.07 元；邮储行 （1658）走低4%，收报4.57元

四新股首挂两升两跌 真健康飙2.2倍最瞩目

4只新股首日挂牌，录得两跌两升。真健康医疗(2697)收报400元，较招股价126.2元大升2.2倍，不计手续费，一手账面赚5476元；鲟龙科技(6715)收报114元，较招股价75.5元扬51%，一手赚3850元；来福谐波(3952)收报73元，较招股价85.5元大跌14.6%，一手蚀1250元；江西生物(6915)收报9.78元，较招股价11.2元下滑12.7%，一手蚀710元。

个股方面，兆易创新（3986）发出股票交易风险提示，称公司后续伴随利基存储市场产能边际增加，价格将出现相当幅度的回落。该股下滑4.3%，收报1188元；

名创优品（9896）拟未来12个月期间内在公开市场回购最多价值20亿元的股份或美国存托股份，名创优品逆市扬3.4%，收报23.58元。

伍礼贤：估值已低 维持恒指全年见28000点预测

光大证券国际证券策略师伍礼贤认为，经过上半年调整之后，港股估值已处于低位，尤其是权重的中资科技股，因此维持恒指全年见两万八千点的预测。至于短期走势方面，经过「六绝月」之后，短期反弹目标为23800点至24000点。对于内银股近日走势较差，他认为是机构投资者趁半年结止赚所致。

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1215：港股半年结，恒指今早低开18点后，表现持续受压，最多曾跌341点，低见22685点，截至中午报22752点，跌273点或1.19%，半日成交1,398亿元；科指表现较佳，中午报4454点，升61点或1.4%。

油价受压 中海油中石油跌逾4%

重磅蓝筹股中，受累于市场对审计署报告反应强烈，建行（939）及工行（1398）分别跌3%及3.9%，为拖累恒指两大股份；同业中行（3988）亦跌逾2%。此外，近期油价下跌，石油相关股亦低迷，中海油（883）半日跌4.3%，中石油（857）亦跌4.7%。

单计股价变幅，部份内需蓝筹股更弱，农夫山泉（9633）半日跌8%，老铺黄金（6181）跌5.6%，百威亚太（1876）亦跌4.7%。消息面上，近日有传娃哈哈和怡宝旗下饮用水将于7月起加价，但农夫山泉负责人向内媒表示，目前未收到通知，具体以公开披露为准。

AI股续热炒 海光芯正升15%

另一方面，科技较受捧，中芯（981）半日升7.6%为表现最佳蓝筹，联想（992）及百度（9888）亦分别升6.5%及4.1%。

此外，部份AI相关股继续热炒，其中海光芯正（1191）升15%、长飞光纤（6869）及蓝思科技（6613）分别升7.9%及7.6%；海清智元（1392）升逾7%；天数智芯（9903）及智谱（2513）分别6%及5%。

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0930：中东局势稍见缓和，美国总统特朗普周一（29日）在社交平台发文，宣称伊朗主动提出会谈请求，两国代表将于周二在卡塔尔首都多哈举行高级别谈判；然而，伊朗外交部发言人巴盖伊及高层官员同日发表声明，断然否认美伊两国在未来几天有安排任何级别的会谈。国际油价今早回落，纽约期油暂跌0.62%，报70.31美元；布兰特期油跌0.67%，报72.66美元。

纳指反弹逾2% 美光先跌后升

美股三大指数周一全线向上，其中道指升306点或0.59%，报52182点；标指升86点或1.18%，报7440点；纳指更升522点或2.07%，报25820点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一亦升80点或1.41%。

焦点股中，三星电子、SK海力士与美光科技（MU）遭美国加州北区联邦地方法院受理集体诉讼，3家公司被控告掌控逾9成市场，涉嫌联手限制产能、操纵价格与垄断市场，共同策划了一场「记忆体末日」（RAMpocalypse）。受消息影响，美光周一曾跌逾9%，收市却倒升逾1%，报1,145.28美元。

亚太区股市方面，韩股暂跌逾1.2%，报8293点，三星电子（韩：005930）及SK海力士（韩：000660）分别暂升约0.5%及跌逾2%；日股则微升，暂升约0.2%至69579点。

港股方面，今日为半年结，恒指今早低开18点，报23007点。蓝筹股中，百度（9888）昨日传出旗下昆仑芯拟以500亿美元估值上市后，股价持续强势，今早升5.9%；此外，银娱（027）及舜宇（2382）分别升1.9%及1.5%。

重磅科技股靠稳，阿里巴巴（9988）开市无起跌；腾讯（700）升0.2%；美团（3690）升1.3%；小米（1810）升0.1%，京东（9618）亦无起跌。

兆易创新发交易风险提示

个股消息中，兆易创新（3986）发出股票交易风险提示，称公司目前所经营的存储产品属于利基存储产品，主要间接受益于供应紧张，但与主流存储市场不同，利基存储市场的下游需求总量相对稳定，后续伴随利基存储市场产能边际增加，价格将出现相当幅度的回落。该股开市报1200元，跌3.3%。

名创优品拟斥最多20亿回购

名创优品（9896）董事会已批准一项新股份回购计划，可自今日起计12个月期间内在公开市场回购最多价值20亿元的股份或美国存托股份。该股开市报23.86元，升4.7%。

歌礼制药拟最多3亿回购

歌礼制药（1672）亦宣布，拟动用最多3亿元在公开市场不时购回股份，最多可回购约1.06亿股，占已发行股份10%。该股开市报10.4元，无起跌。

鲟龙科技公开发售超购2,133倍

新股方面，鲟龙科技（6715）公开发售部分录约2,133倍超购，一手中签率3%，国际发售超购约18.9倍；该股开市报103元，升36%。

来福谐波开市仅升3%

来福谐波（3952）公开发售部分录约4,570倍超额认购，一手中签率5%，国际发售超购约6.9倍；该股开市报88.2元，升3%。

真健康医疗国际发售超购约1倍

真健康医疗（2697）公开发售部分录约1,789倍超额认购，一手中签率2%，国际发售超购约1倍；该股开市报327.2元，升159%。

北水动向方面，昨日净卖出港股103.39亿元，腾讯（700）、中芯（981）及华虹宏力（1347）分别获净买入15.12亿元、9.48亿元及6.2亿元；而盈富基金（2800）、南方恒生科技（3033）及阿里巴巴（9988）分别遭净卖出73.46亿元、12.02亿元及4.27亿元。

