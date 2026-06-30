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恒指低开18点 百度升近6% 名创优品拟回购炒上 真健康医疗首挂升159% ｜港股开市

股市
更新时间：09:27 2026-06-30 HKT
发布时间：09:27 2026-06-30 HKT

中东局势稍见缓和，美国总统特朗普周一（29日）在社交平台发文，宣称伊朗主动提出会谈请求，两国代表将于周二在卡塔尔首都多哈举行高级别谈判；然而，伊朗外交部发言人巴盖伊及高层官员同日发表声明，断然否认美伊两国在未来几天有安排任何级别的会谈。国际油价今早回落，纽约期油暂跌0.62%，报70.31美元；布兰特期油跌0.67%，报72.66美元。

纳指反弹逾2% 美光先跌后升

美股三大指数周一全线向上，其中道指升306点或0.59%，报52182点；标指升86点或1.18%，报7440点；纳指更升522点或2.07%，报25820点。至于反映中概股走势的金龙指数，周一亦升80点或1.41%。

焦点股中，三星电子、SK海力士与美光科技（MU）遭美国加州北区联邦地方法院受理集体诉讼，3家公司被控告掌控逾9成市场，涉嫌联手限制产能、操纵价格与垄断市场，共同策划了一场「记忆体末日」（RAMpocalypse）。受消息影响，美光周一曾跌逾9%，收市却倒升逾1%，报1,145.28美元。

亚太区股市方面，韩股暂跌逾1.2%，报8293点，三星电子（韩：005930）及SK海力士（韩：000660）分别暂升约0.5%及跌逾2%；日股则微升，暂升约0.2%至69579点。

港股方面，今日为半年结，恒指今早低开18点，报23007点。蓝筹股中，百度（9888）昨日传出旗下昆仑芯拟以500亿美元估值上市后，股价持续强势，今早升5.9%；此外，银娱（027）及舜宇（2382）分别升1.9%及1.5%。

重磅科技股靠稳，阿里巴巴（9988）开市无起跌；腾讯（700）升0.2%；美团（3690）升1.3%；小米（1810）升0.1%，京东（9618）亦无起跌。

兆易创新发交易风险提示

个股消息中，兆易创新（3986）发出股票交易风险提示，称公司目前所经营的存储产品属于利基存储产品，主要间接受益于供应紧张，但与主流存储市场不同，利基存储市场的下游需求总量相对稳定，后续伴随利基存储市场产能边际增加，价格将出现相当幅度的回落。该股开市报1200元，跌3.3%。

名创优品拟斥最多20亿回购

名创优品（9896）董事会已批准一项新股份回购计划，可自今日起计12个月期间内在公开市场回购最多价值20亿元的股份或美国存托股份。该股开市报23.86元，升4.7%。

歌礼制药拟最多3亿回购

歌礼制药（1672）亦宣布，拟动用最多3亿元在公开市场不时购回股份，最多可回购约1.06亿股，占已发行股份10%。该股开市报10.4元，无起跌。

鲟龙科技公开发售超购2,133倍

新股方面，鲟龙科技（6715）公开发售部分录约2,133倍超购，一手中签率3%，国际发售超购约18.9倍；该股开市报103元，升36%。

来福谐波开市仅升3%

来福谐波（3952）公开发售部分录约4,570倍超额认购，一手中签率5%，国际发售超购约6.9倍；该股开市报88.2元，升3%。

真健康医疗国际发售超购约1倍

真健康医疗（2697）公开发售部分录约1,789倍超额认购，一手中签率2%，国际发售超购约1倍；该股开市报327.2元，升159%。

北水动向方面，昨日净卖出港股103.39亿元，腾讯（700）、中芯（981）及华虹宏力（1347）分别获净买入15.12亿元、9.48亿元及6.2亿元；而盈富基金（2800）、南方恒生科技（3033）及阿里巴巴（9988）分别遭净卖出73.46亿元、12.02亿元及4.27亿元。 
 

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