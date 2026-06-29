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旭辉指缺乏现金支付予债权人 触发违约 探讨调整重组条款

股市
更新时间：21:39 2026-06-29 HKT
发布时间：21:39 2026-06-29 HKT

旭辉控股（884）表示，自去年底完成境外债务重组以来，仍面临严重的流动性压力，特别是仍未成功出售位于伦敦的投资物业，无法向债权人支付「最低现金」的款项，构成违约事件。该公司遂决定不支付未来分期现金款项，以及境外融资的本金及利息，并寻求为境外融资义务制定全面优化重组方案。

旭辉表示，即时采取措施，以维持营运及保全其资产价值，将继续寻求出售其伦敦资产，同时积极与债权人接洽，探讨对重组条款进行可能的调整及优化。该公司又指，正评估其他业务策略，包括加强聚焦轻资产业务线，以提高财务灵活性及支持更具可持续性的商业模式。

出售伦敦资产失利 无法回笼资金

旭辉指出，伦敦的投资物业受到无法控制因素的不利影响，包括不利的市场状况，以及地缘政治紧张局势，这些因素已严重影响市场情绪、买家意愿及交易时间。该公司续指，原本预计出售后的款项，用于支付选择获取「最低现金」的债权人，惟至今仍无法获得足够的融资资源。

该公司续指，已审慎考虑有关情况，为确保其债权人及相关持份者获得公平公正的待遇，现时不再支持未来现金分期款，以及5项债券或融资的本金及利息。

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