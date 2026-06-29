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维珍妮全年多赚54% 末期息增23% 拟扩大高附加值产品规模

股市
更新时间：20:59 2026-06-29 HKT
发布时间：20:59 2026-06-29 HKT

维珍妮（2199）公布，截至今年3月底止全年纯利2.83亿元，按年升53.9%。末期息派每股5.3仙，按年多23%；全年共派11仙，增加61.8%。

国际品牌内衣订单需求疲弱

期内收入77.18亿元，按年跌1.6%，毛利率22.5%，按年跌0.9个百分点，主要受关税波动及肇庆工厂初期提升产能影响。按业务划分，贴身内衣收入41.98亿元，按年跌1.1%，主要由于部分国际品牌伙伴需求疲弱及关税政策影响而调整订单，惟被核心品牌伙伴的收入贡献增长所有效抵销；运动产品收入30.83亿元，按年升5.1%。至于消费电子配件收入2.03亿元，按年跌50.3%；胸杯及其他配件产品收入2.33亿元，按年跌8.1%。另外，与Victoria's Secret的合资公司维密中国，期内收入27.99亿元，按年升42.4%，净利润5.25亿元，增加19.5%。

Bonding功能性服装表现强

维珍妮表示，重点发展的专利贴合工艺（Bonding）功能性服装维持强劲动能，持续贡献增长，展望未来3至5年，将针对中高端Bonding运动服装需求，平衡订单规模与经营效益，进一步扩大高附加值产品的规模效应，预期该业务持续贡献增长。

维持3年减债目标 资本开支高峰期已过

该集团又指，将会强化中越双基地协同运作，肇庆基地聚焦扩大业务规模以摊薄前期固定成本，稳步修复盈利能力。该集团亦维持3年降债目标，认为资本开支高峰期已过，未来会审慎评估资本配置，并持续降低负债水平。

维珍妮又指，预期全球宏观经济与地缘政治环境仍将充满挑战，油价波动影响供应链成本，人民币升值亦增加汇率风险。该集团称，面对行业变革，将持续深化工艺技术创新、优化产能配置，积极把握行业整合机遇。

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