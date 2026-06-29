港交所第四季推出「联讯通」 投资者接近实时查阅上市公司资讯

港交所（388）公布计划于今年第四季推出全新的发行人通讯平台「联讯通 」，联讯通 将作为上市发行人及其顾问提交监管文件及与联交所就监管事宜进行通讯的主要平台，为各方提供安全、集中及便捷的双向沟通网上渠道。港交所表示，标志著发行人服务及监管通讯数码化的重要里程碑。

联讯通分阶段过渡 顾问下月开始 发行人10月起

联讯通的登记及账户开立流程将分阶段进行，顾问可于2026年7月起开立账户，而发行人开立账户的流程将由2026年10月起至2027年第二季度分批进行，发行人将在过渡至该平台前至少十二个星期收到相关通知。

完成过渡后 将出新市场资讯页面

在完成过渡至香港交易所联讯通后，港交所网站将推出重新设计的市场资讯页面，整合并展示发行人资讯，例如管理层资料、企业活动及其他重要日期等。发行人更新其纪录后，投资者将可接近实时查阅有关资讯，从而进一步提升市场透明度。

港交所：新沟通平台提升效率 确保与时并进

港交所上市主管伍洁旋表示，推出联讯通是香港交易所致力提升香港市场竞争力、确保市场基础设施与时并进的重要一步，希望透过引入这个数码化的沟通平台，提升效率、增强监管沟通及提高市场生态圈透明度，同时进一步便利市场参与者。

根据联讯通网页介绍，其是一个安全的网上通讯平台，用于与港交所上市科就监管事项进行互动。于2026年推出后，联讯通将成为上市发行人与香港交易所主要的双向通讯平台。联讯通上设有资讯提示栏、工作流程追踪、指引和自动提醒等智能合规工具，协助上市发行人遵守《上市规则》的规定。当所有上市发行人全面使用联讯通后，所有通过联讯通提交的企业及管理人员资讯将可整合并展示于香港交易所的市场资讯页面，进一步提升市场透明度。‘’